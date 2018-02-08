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New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 22:33 | Son Güncelleme

ABD’li üst düzey generaller, uluslararası medyayı yanlarına katarak Menbiç’e giderken, New York Times’ın konuya ilişkin haberinde görüşleri yer alan Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şirvan, terör örgütü YPG’nin Afrin’e güç kaydırdığını itiraf etti. Öte yandan New York Times muhabiri, Şirvan Derviş'in ofisinde İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın dikkat çeken bir posterinin bulunduğunu yazdı.

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

Türkiye ile ABD arasında yaşanan 'Menbiç' geriliminin zirve yaptığı günlerde, üst düzey Amerikan askerlerinin PKK bağlantılı PYD/YPG kontrolündeki bu bölgeden mesaj vermesi tepki çekti.

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun en üst rütbeli ismi Korgeneral Paul E. Funk ile Tümgeneral Jamie Jarrand'ın sınır hattında verdiği mesajlar CNN, Associated Press ve New York Times'ın da aralarında uluslararası medyada geniş yer buldu.

Ancak New York Times gazetesinin Rod Bordland imzasıyla yayınladığı haberde, Ankara'nın başından bu yana gündemde tuttuğu bir gerçek, bizzat PYD/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin uzantısı Menbiç Askeri Konseyi'nin Sözcüsü Şirvan Derviş tarafından itiraf edildi.

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ABD ‘DESTEĞİ KESERİZ’ DEDİ AMA…
Hürriyet'in New York Times'tan aktardığı çeviriye göre Türkiye, 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı harekâtının hedefindeki Afrin'e, YPG güçlerinin kontrolündeki bölgelerden güç kaydırıldığını defalarca dile getirdi. Ankara'nın bu duruşu üzerine ise ABD'den "SDG DEAŞ'la mücadele yerine Afrin'e güç kaydırırsa desteği keseriz" mesajları geldi.

Bu gelişmelerin ışığında, New York Times'ın Menbiç haberinde görüşlerine yer verilen Şirvan Derviş, "Afrin'i korumak için orada (SDG kontrolündeki bölgeler) güç azalttığımız için DEAŞ'a karşı savaşımızı asgariye indirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

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DUVARDA ÖCALAN POSTERİ
New York Times muhabiri, Menbiç Askeri Konseyi'nin büyük oranda Arap askerlerden oluştuğunu fakat kritik pozisyonlardaki liderlerinin Kürt olduğunu aktarırken, Şirvan Derviş'in ofisinde İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın dikkat çeken bir posterinin bulunduğunu yazdı.

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