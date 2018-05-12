Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay

Akıllara durgunluk veren olay 26 Nisan tarihinde ABD’nin Arkansas eyaletindeki bir kreşte yaşandı. Polisin verdiği bilgilere göre, kreşte görevli bir öğretmen, 4 yaşındaki bir öğrencisine yaramazlık yaptığı için ceza vermek istedi. Ancak öğretmenin bulduğu ‘ceza’ adeta ‘insanlık dışıydı.’
4 yaşındaki çocuğu arkadaşlarından ayıran öğretmen, çocuğun kreşte bulunan en az 6 arkadaşına yerdeki taşları alarak kendisine atmalarını istedi. Bunun üzerine çocuklar ellerine geçirdikleri taşları 4 yaşındaki arkadaşlarına atmaya başladı.
O anlar, kreşte bulunan diğer öğretmenler tarafından gizlice görüntülenerek polise ulaştırıldı. Cani öğretmenin olayla ilgili sorgulandığı ifade edildi.
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