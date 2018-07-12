Öz babası 40 yıl boyunca tecavüz etti! İntikamını böyle aldı!

Babasının hayatı boyunca kendisini seks kölesi olarak esir aldığını ve babasının çocuğuna hamile kaldığını itiraf eden kadının söylediği adreste babası Kenneth'in cesedi bulundu.
İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda bulunduğu belirtilen baba Kenneth Coombes'in öz kızına defalarca tecavüz ettiği ve öldüğünde 87 yaşında olduğu belirtiliyor.
40 YIL BOYUNCA TECAVÜZE UĞRADI
Barbara isimli kadına babası tarafından yapılan cinsel tacizin yaklaşık 40 sene sürdüğü ifade edildi.
Barbara Coombes'in ilk çocuğu David'in öz babasından olduğu ifade edildi.
Coombes, polise verdiği ifadede babasının tacizlerinin nasıl başladığını detaylarıyla anlattı. Babasının küçükken cinsel organını iş arkadaşlarına gösterdiğini ve bu zamanlarda henüz 9 yaşında olduğunu belirten kadın, yaşanan tacizler nedeniyle hiç arkadaşı olmadığını, hiçbir hobisi bulunmadığını ve hayatında hiç iş hayatına giremediğini söyledi.
ÖZ BABASI BAŞKA ÇOCUKLARIDA İSTİSMAR ETTİ
63 yaşındaki kadın 2006 yılında evde kendisine ait çıplak fotoğrafları bulunca babasını öldürmeye karar verdiğini söyledi. Kadın, fotoğraflar arasında başka çocukların da fotoğraflarını görünce babasının cinsel tacizlerinin tek mağduru olmadığı sonucuna varmış...
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