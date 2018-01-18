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Pentagon'dan yeni kriz yaratacak PYD açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 20:33 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye’de 'sınır güvenliği gücünün' kurulması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada PYD/PKK’nın paravanı SDG’yi çatışma gücünden 'istikrar sağlama gücüne' veya 'alan kontrol gücüne' dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi.

Pentagon'dan yeni kriz yaratacak PYD açıklaması

Koalisyonun geçen hafta açıkça “Sınır Güvenlik Gücü” olarak açıkladığı, sayısının 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK paravanı) SDG’nin liderliğinde eğitimlerin verileceğini ifade ettiği güçle ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın son açıklamaları tartışmalara neden oldu.

ABD’nin Suriye’de PYD/PKK’nın kontrol ettiği alanlarda bir güç eğittiğinden mi yoksa sadece eğitilen gücün “Sınır Güvenlik Gücü” isminden mi vazgeçtiği tam net değilken Pentagon açıklamasını yayınlayan Pahon konuyla ilgili AA muhabirine konuştu.

"VERDİĞİMİZ EĞİTİM YANLIŞ KARAKTERİZE EDİLDİ"

Suriye’de evlerine geri dönenler için yerel güvenliği sağlamak için tasarlanan bir eğitimin söz konusu olduğunu aktaran Pahon, “Suriye’de yerel güvenlik güçlerine verdiğimiz eğitim yanlış karakterize edildi” dedi.

Pahon şöyle devam etti:

“Bu (eğitim) aynı zamanda, DEAŞ’ın sonu gelmişken ve DEAŞ dağılmaya başlamışken DEAŞ teröristlerinin dışarı kaçmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu anlatıldığı gibi bir ordu veya karakterize edildiği gibi bir sınır muhafız gücü değil”.

ALAN KONTROL GÜCÜ

Eğitimin devam ettiğini ancak sayı veremeyeceğini ifade eden Pahon gerek Pentagon’un dünkü açıklaması gerekse Tillerson’un açıklamasının Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon’ın yaptığı açıklama ile ters düştüğüne yönelik bir soruyu ise geçiştirmeye çalıştı.

Söz konusu gücü polis gücü olarak tanımlayıp tanımlamayacağına yönelik bir soruya ise Pahon “Polis gücü olarak karakterize etmek istemem ama bu bir tür güvenlik ve istikrar gücü ya da bir tür alan kontrol gücüdür” dedi.

“Alan kontrol gücünden” kastının geniş bir alanı tutmak şeklinde olmadığını savunan Pahon söz konusu kontrol gücünü “bireysel güçlerin küçük alanları koruması” olarak nitelendirdi.

Pahon şu ifadelere yer verdi:

“DEAŞ bitiyor ve bir sonraki adıma yönelik geleceğe bakıyoruz. Bizi bir sonraki adıma yani istikrara götürmek için eğitim veriyoruz. Bunu tam olarak karakterize etmek için erken çünkü daha çatışmalar devam ediyor. Bu geçişe başladık sayılır ancak çatışmalar devam ediyor ve bu hala bir çatışma operasyonudur. Çatışma güçleri boşa çıktıklarında çatışma eğitiminden güvenlik ve istikrar eğitimine yönelik bir değişim olacak.”

Tüm amaçlarının DEAŞ’ın çıkarıldıkları alanlara geri içeri girmesini engellemek olduğunu iddia eden Pahon söz konusu güçle ilgili Türkiye’nin sunduğu kaygıları da anladıklarını söyledi.

ABD DÜN 'GERİ ADIM' ATMIŞTI

Pentagon Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG’ye kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.

Pentagon açıklamasında, "ABD, Suriye'de yerel güvenlik güçlerini eğitmeye devam ediyor. Eğitim, toplumları yıkıma uğramış mültecilerin evlerine dönmeleri için güvenliği artırmak üzere tasarlanmıştır. DEAŞ'ın aynı zamanda yönetimsiz ve kurtarılmış olan yerlerde tekrar ortaya çıkmaması için gereklidir. Bu yeni bir 'ordu' veya 'konvansiyonel sınır muhafız gücü' değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Tillerson "Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı" haberlerine ilişkin, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yapmıştı.

AA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
PYD NASIL BELA OLDU; ESAD ÜLKESİNE HAKİMDİR.ABD,KATAR VE SUDİ ARABİSTAN TAYYİBE GELEREK ESADA SALDIR SANA DESTEK VERECEĞİZ DER.TAYYİP DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAKİ DİNCİ TERÖRİSTLERİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE YE GÖNDERİR.MİT TIRLARIYLADA SİLAHLARINI GÖNDERİR.SURİYENİN ÇOĞUNU ELE GEÇİRİRLER.ANCAK OLAYA RUSYA VE İRAN MÜDAHALE EDER.TAYYİB VE ABD AĞIR BİR YENİLGİ ALIR.ESAD DA ZAYILADIĞI İÇİN ÜLKEDE PYD ORTAYA ÇIKAR.TAYYİBİN TERÖRİSTLERİ İDLİBE SIKIŞMIŞTIR.SURİYE DE ÖLEN 1 MİLYON İNSANDAN TAYYİP SORUMLUDUR.
sen kendin bile bu attığın yalanlara kanmışsın ne kullanıyorsan az kullan artık içmeden bile sarhoş olmaya başladınız kafanız hep kendinizden güzel...
@xtasma Afferim lan kerata nasılda bildin be, tam bir yahudi stratejisyenisin, bu TÜRKİYE düşmanlığın nerden geliyor bilmiyorum ama damarlarında asil bir TÜRK kanı dolaşmadığını bu yorumun sarih bir şekilde doğruluyor, Bir Ermeniye, Bir Yahudiye, Bir Ruma TÜRKİYE'yi ve onu Şaha kaldıran Sayın ERDOĞAN'ı kötüleyen bi yorum yazın deseler inanki böğle bi yorum yazamazlar, çünki onlar TÜRKİYE'yi ve Sayın ERDOĞAN'ı senden çok daha iyi tanıyorlar.
tasmayı kime taktırdığın belli .sen git tamsayı kine taktırdıysan onun kabını pisle. güzelim ülkemden yeterki düş
cok film izliyosun be suudi arabistanla aramizdaki diplomatik iliskiyi bilmiyosun abd babamiz israil abimiz diyen devletmi bize saldiri emri verdi :D
game ower ABD.... TOSTUNUZU YIYIN GELİORUZ.....
ABD DE DEVLET İÇİNDE DEVLET VAR PENTEGON YÖNETİYOR BENCE ÜLKEM HALEN DAHA ZAMAN KAYBI YAPIYOR BUNLARLA UĞRAŞMAKDAN KİM VARSA İSTER ABD ASKERİ OLSUN SANA SİLAH DOĞRULTANI VUR İNDİR BİTİRMEDEN ASLA ÇIKMA TESLİM ALMA ASLAVE ASLA BIRAK ORDA KALSIN LEŞLER TESLİM ALIPDA BİZLERE BAKTIRMA VATAN HAİNLERİNİ CEZA EVLERİ YETERİ KADAR DOLU ZATEN DESTEK VEREN ÜLKE VARSA YÜRÜ ONUNLA YADA TEK
Sabah tam 8.30 İncirlik üstünden Devasal bir kargo ucagının sesi geliyor Ucagı göremedim baktım hava kapalı ve yamurlu tam Adana Sarıcamdayım İncirlik üstünün buralardan üst çok güzel görünüyor Dev gibi füze rampaları hazır duruyor ABD malı Söyle bi düsündün bu dev kargo uçagının içinde ne var sizçede ne olabilir Aklıma bide u füzeler geldi Açaba ABD onları oraya ne için koydu bizi korumak içinmi yoksa vurmak içinmi Haberlere bakıyorum bide bu üstte ulan böyle birsey varmı dünyada diyorum Biz neyle kimle niçin savasıcagız PKK lamı evet ama ona güçü silahı veren senin içinde bu nasıl oluyor ?
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