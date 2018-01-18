Pentagon'dan yeni kriz yaratacak PYD açıklaması

Son Güncelleme 5 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 20:33 |5 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye’de 'sınır güvenliği gücünün' kurulması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada PYD/PKK’nın paravanı SDG’yi çatışma gücünden 'istikrar sağlama gücüne' veya 'alan kontrol gücüne' dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi.

Koalisyonun geçen hafta açıkça “Sınır Güvenlik Gücü” olarak açıkladığı, sayısının 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK paravanı) SDG’nin liderliğinde eğitimlerin verileceğini ifade ettiği güçle ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın son açıklamaları tartışmalara neden oldu. ABD’nin Suriye’de PYD/PKK’nın kontrol ettiği alanlarda bir güç eğittiğinden mi yoksa sadece eğitilen gücün “Sınır Güvenlik Gücü” isminden mi vazgeçtiği tam net değilken Pentagon açıklamasını yayınlayan Pahon konuyla ilgili AA muhabirine konuştu. "VERDİĞİMİZ EĞİTİM YANLIŞ KARAKTERİZE EDİLDİ" Suriye’de evlerine geri dönenler için yerel güvenliği sağlamak için tasarlanan bir eğitimin söz konusu olduğunu aktaran Pahon, “Suriye’de yerel güvenlik güçlerine verdiğimiz eğitim yanlış karakterize edildi” dedi. Pahon şöyle devam etti: “Bu (eğitim) aynı zamanda, DEAŞ’ın sonu gelmişken ve DEAŞ dağılmaya başlamışken DEAŞ teröristlerinin dışarı kaçmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu anlatıldığı gibi bir ordu veya karakterize edildiği gibi bir sınır muhafız gücü değil”.