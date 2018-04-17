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Ruslar harekete geçti! Siber saldırı alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 07:32 | Son Güncelleme

Batılı büyük ülkelerin Ortadoğu'daki hesaplaşmalarında son perde Suriye'ye operasyonla açılırken, diğer yandan Rusların siber saldırı hazırlığında olduğu da ortaya çıktı. Rusların harekete geçmesi, dünyanın diğer ülkelerini de alarm durumuna getirdi.

Şimdi de siber savaş mı başlıyor? ABD ve İngiltere'de yetkililer Rusya'nın siber saldırı hazırlığında olduğunu ve devlet kurumları ve hatta evlere kadar pek çok kritik noktaya saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Rus hacker'ların dünya genelinde milyonlarca bilgisayara girmeyi planladığı belirtilirken, router (yönlendirici), switch ve güvenlik duvarlarını aşarak sistemleri savunmasız bırakmayı planladığı kaydedildi.

'ZOMBİ' PLANI

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusların sadece sistemleri çökertmek için saldırı düzenlemediğini belirten yetkililere göre uzun vadede hacker'lar sadece kişisel bilgileri çalmayı planlamıyor; aynı zamanda yakın gelecekte yapacağı saldırılar için sızdığı bilgisayarları 'zombi'ye çevirip saldırıda bu bilgisayardan da faydalanmayı öngörüyor.

Aynı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin iletimini sağlayan ağ donanımı olan router yani yönlendiriciler büyük bir güvenlik zafiyetine sahip. Daha önce yapılan çeşitli araştırmalar router'ların pek çoğunda varsayılan şifrelerin 1-2-3-4 gibi çok basit şifrelemelerden oluştuğu, bu router'ların kırılmasının çocuk oyuncağı olduğu vurgulanıyor.

1.9 MİLYAR STERLİN KAYNAK AYRILACAK

Londra yönetimi, Rusya’yla siber savaşa hazırlanıyor. May hükümeti, Rusya’daki bilgisayar ağlarına saldırmak için 1.9 milyar sterlin kaynak ayıracak. The Sunday Times gazetesinin İngiliz istihbarat kurumlarındaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre Londra yönetimi, ülkedeki kilit öneme sahip altyapı tesislerine, özellikle de sağlık kurumlarına Rusya tarafından siber saldırı yapılmasını bekliyor.

Haberde, İngiliz istihbaratının Rusya'nın hükümet üyelerinin, parlamenterlerin ve diğer üst düzey yetkililerinin itibarını zedeleyebilecek bilgileri internete sızdırabileceğinden şüphelendiği de ifade edildi. İstihbaratın bu konuda Başbakan Teresa May'e bilgi verdiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya siber saldırı Siber Savaş ingiltere

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