Ruslar harekete geçti! Siber saldırı alarmı

Şimdi de siber savaş mı başlıyor? ABD ve İngiltere'de yetkililer Rusya'nın siber saldırı hazırlığında olduğunu ve devlet kurumları ve hatta evlere kadar pek çok kritik noktaya saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Rus hacker'ların dünya genelinde milyonlarca bilgisayara girmeyi planladığı belirtilirken, router (yönlendirici), switch ve güvenlik duvarlarını aşarak sistemleri savunmasız bırakmayı planladığı kaydedildi.

'ZOMBİ' PLANI



Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusların sadece sistemleri çökertmek için saldırı düzenlemediğini belirten yetkililere göre uzun vadede hacker'lar sadece kişisel bilgileri çalmayı planlamıyor; aynı zamanda yakın gelecekte yapacağı saldırılar için sızdığı bilgisayarları 'zombi'ye çevirip saldırıda bu bilgisayardan da faydalanmayı öngörüyor.

Aynı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin iletimini sağlayan ağ donanımı olan router yani yönlendiriciler büyük bir güvenlik zafiyetine sahip. Daha önce yapılan çeşitli araştırmalar router'ların pek çoğunda varsayılan şifrelerin 1-2-3-4 gibi çok basit şifrelemelerden oluştuğu, bu router'ların kırılmasının çocuk oyuncağı olduğu vurgulanıyor.