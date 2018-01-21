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Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 10:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye’nin Suriye'ye askeri operasyon başlatmasının ABD’nin faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu belirtti.

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Facebook hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kosaçev, ”Çok yönlü ve son derece zor olan bu çatışmanın yeni kayıplara yol açmasının yanı sıra bu gelişmeler Türkiye’nin de garantörü olan ve zaten zor geçen barış sürecini baltalayabilir” dedi.

Ankara’nın Kürtlerle uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklarının olduğunu dile getiren Kosaçev, askeri operasyonun Washington’un kışkırtıcı faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.

Kosaçev şu şekilde devam etti: ”Suriye’de defalarca olduğu gibi bu ülkede çeşitli gruplar vasıtasıyla dış aktörler faaliyet gösteriyorlar, bu da ulusal barış sürecini olumsuz etkiliyor. Rusya bu konuda ihtiyatlı davranmalı ve Suriye’nin resmi yönetiminin yaklaşımına göre hareket etmelidir.”

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Afrin Konstantin Kosaçev

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Başlığa bakın hele: "Rusyadan şok Afrin açıklaması"! Ulan Mynet işin gücün sansasyonel haberlerle millete zaten bilinenleri yeniymiş gibi okutmak. Sen habercilik değil, reklamlardan kazanacağın paranın derdindesin.
@obaga basın derler haber özgürlük derler senin yorumunu yayınlamazlar
Nalet sana da ABD yede. Hepiniz aynısınız. Hepiniz de Kürt düşmanısınız. Orta Doğu'ya Arab, Türk, Acem, israil, Rus, İngiliz sığdı bir tek Kürt sığmadı. Kürt'lere karşı Yed -i Düvel birleşecek kadar ne yaptı size. Rus'u, Amerika'sı, Türk'ü, Arab'ı, Acem'i birleşip saldırıyorsunuz. sözde düşmanınız olan İsrail'e bu kadar birleşip saldırsanız esemesi bile okunmaz. Kürt'ün eti ne budu ne bu kadar kin beslemişsiniz...... Konuşmak, oturmak, birbirini dinlemek, empati yapmak bu kadar zormuydu? ....
@malican2 sen hangi kafayı yaşıyorsun kimsenin Kürtle işi yok mesele pekeke işid gibi oradaki Kürt TÜRK Acem ve diğer kardeşlerimize zulm eden itleri gebertmek dize getirmek kapiş...
@malican2 Türkiye Kürtlerin düşmanı değil.Kürtler anlasa en yakın dostunun Türkler olduğunu görseler sorun olmayacak.Ama ..Emperyalist güçler en kullanışlı etnik gurup olarak Kürtleri görmüşler.ve büyük israil projesini kürtleri kandırarak kullanıyorlar.
@malican2 benim yedi sülallem kürt ama pkk lı degiliz abd nin egemenligi altın da zaten devlet olamasınız bizim devletimiz ülkemiz var zaten dedem çanakalade ülkesi ve bayragı için şehit oldu bu işi kürt diye tanımlama pkk ayrı kürtler ayrı ....zaten böyle yapa yapa pkk bu miletin başına bela oldu ...
@malican2 20 yasşında gencecik mehmetcige kurşun sıkarken aklın nerdeydi? neden TÜRK üm diyemedin? Bu ülke sana benden az ne verdi sectin secildin benden cok hakkın oldu neden ülke içinde ülke kurma hayaline düştün. o saydıgın ülkeler beni yıkmak icin seni kullandı bunudamı goremedin
al işte babamız Trump diyenler şimdi nalet okuyor meseleyi asıl sen anlamamışsın piyon olmak maşa olmak asıl mesele yoksa Kürtlerin Türklerle bir derdi yok
@malican2 benim yedi sülallem kürt ama pkk lı degiliz abd nin egemenligi altın da zaten devlet olamasınız bizim devletimiz ülkemiz var zaten dedem çanakalade ülkesi ve bayragı için şehit oldu bu işi kürt diye tanımlama pkk ayrı kürtler ayrı ....zaten böyle yapa yapa pkk bu miletin başına bela oldu .
her devirde hainlermis demek ki
@malican2 benim yedi sülallem kürt ama pkk lı degiliz abd nin egemenligi altın da zaten devlet olamasınız bizim devletimiz ülkemiz var zaten dedem çanakalade ülkesi ve bayragı için şehit oldu bu işi kürt diye tanımlama pkk ayrı kürtler ayrı ....zaten böyle yapa yapa pkk bu miletin başına bela oldu ...ha madem kürtler gelsinler türkiyelen birleşsin ler niye ayrıştırıyorlar çünkü babaları öyle istiyor
bunların inlerini kökünü kurutacağız
@malican2 benim yedi sülallem kürt ama pkk lı degiliz abd nin egemenligi altın da zaten devlet olamasınız bizim devletimiz ülkemiz var zaten dedem çanakalade ülkesi ve bayragı için şehit oldu bu işi kürt diye tanımlama pkk ayrı kürtler ayrı ....zaten böyle yapa yapa pkk bu miletin başına bela oldu ...........
Türkiye kimseye güvenerek oraya girmedi kim ne derse desin biz bizim dışımızdakilerin her zaman iki yüzlü davranacağını hesap etmişiz
Rusya'nın anlamak istemediği aslında anlıyor da anlamak istemediği Türkiye'nin Kürtlerle bir meselesinin olmadığı Türkiye Rusya'nın da dahil olduğu Amerikanın İsrail'in batılı Ülkelerin ürettikleri Teröristlele mücadele ediyor. Rusya zaten pkk yı terörist olarak ta görmüyor.
bu haberin manşeti abd yanlısı gibi yapılmış.
mesele kürt düşmanlığı değildir. mesele sinirimizda terör devleti kurulmasının önlenmesidir.
Bizim Kürtlerle meselemiz yok koca kafalı Kosaçev, terör örgütleriye işimiz. Saptırma ..
bu operasyonun yapılması zorumluydu geç kalındı hükümetin yanlış politikaları yüzünden büyütülen teroristleri çok daha önceden bukadar palazlanmadan temizlenmesi gerekirdi zararın neresinden dönersek kârdır diyerek fıratın doğusu batısı demeden sınırımızı tezlememiz sonrada suriye lileri biranönce ülkelerine göndermemiz gerekli .
türk kürt savaşı diye bişey yok..... Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yani ayrım yapmadan hepimizin pkk ile bi savaşı var...PKK VE SEMPATİZANLARINI YOK ETMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCU
kürtler diye bir taraf yada ülke yok,anlaşmazlık olsun.suriye topraklarında ayrılıkçı ve ülkemize yönelik terörist faliyetler yapan ipsiz sapsızlar.tabiki kendimizi koruyacağız ve yılanın başını dışarda ezeceğiz.
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev; "Türkiye’nin Suriye askeri operasyonunun başlatmasının ABD’nin faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu belirtmiş" ! ! ! Ben diyorum ki; Kendinizi Saymayı Unutmuşsunuz ! ! EMPERYALİZM varlığı, varlığının sebebi, İŞGAL, SÖMÜRÜ, SİLAH, FAİZ, Vb. dir. Sadece ABD değil, ABD + RUSYA + ÇİN + İNGİLTERE + FRANSA + ALMANYA + İSRAİL + Vb. diğer küçüklü büyüklü devlerdir. Saygılarımla.
@menderes_yildirim Eline sağlık yüzde yüz doğru katılıoyorum......
biz de dostumuz ruslar gibi suriye yönetimine bağlı kalmalıyız ve daha sonra bu toprakları esada devretmeliyiz.
50 yıldır abd ile sözde müttefikiz başımıza gelmeyen kalmadı darbeler,terör,ekonomik baskı ve tehditler ,rusya ile nikah masasına oturmalı samandagı körfezi gerdanlıgı gelin hanıma hediye olarak takılmalıdır artıK.
@malican2 Çok doğrusun ama Türkiyeyi yöneten, her ne kadar seçimle geliyormuş gibi farlı isimler ve yüzlerle değişiyormuş gibi gözüksede, üst zümre, Türkleri yıllarca eşitlik ve adalet isteyen Kürd’e karşı büyük nefretle beslediler, o yüzden en hafif “durun siz kardeşsiniz” diyeni bile düşman gibi görüyorlar. Yazdıkların çok doğru ama beğenmeyen beğenenden misliyle. Ülke daha bu noktada bakış açısıyla, kutuplaşmasıyla, farklı olana tahammülsüzlükte bölünmüş başka bir şey olmasına luzum kalmamış. Sanırım batının ve kuzeyin amacı buydu ve dilim varmıyor söylemeye sanki başardılar.
dıdısının dıdısı konuşmuş haber yapmışlar. şey başkanıymış adam sanıp haber yapmışlar lafını.
Türkiyenin kürtlerle hiç bi zaman bi derdi olmadı sürekli kışkırtıcı bilinç altına yerleştirmeye çalışılan bişey var. kürtler her ilde bizim komşumuz kardeşimiz. amerika ve rusyanın o bölgede ne derdi var onu söylesinler.
Bölgedeki Rus ABD kapışmasında biz şu anda Rusyanın izinde görev yapıyoruz.simdiye kadar Amerikanin yaptığı zulmü bölgede artık Rusya yapacak.Rusya idlibe bomba yağdırdı gıkımız çıkmadı.şimdi bazıları ABDnin yanında olmaktansa Rusya ile ortak olalım diyo.Al birini vur ötekine.rusya ABDdende berbat.çok tehlikeli sularda yüzüyoruz.Türkiyenin bunca yıldır bu tehlikeli bölgede İran Irak Suriye Mısır gibi olmadan ayakta kalabilmesi denge politikası yürütmesi ile olmuştur.Rusyaya güvenerek ABDye Avrupaya artistlik yapmak yada ABDye güvenerek Rusyaya artislik yapmak saçmalık.
kafirden dost olamaz.sadece geçici menfaatler taraflar arası dost görünümü oluşturabilir.tarihte ne iran ne rusya ne abd bize hiçbir dostluğu bırak hep arkamızdan vurmuşlardır.
Türkiyenin konu BARIŞ olunca sicilininne kadar kötü olduğu ortada
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