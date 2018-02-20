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Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 18:46 | Son Güncelleme

Irak'ın Rusya Büyükelçisi Haydar Hadi, Bağdat'ın Irak topraklarındaki Türk askeri varlığını işgal olarak gördüğünü söyledi.

Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz

Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Hadi, "Irak''taki, Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz, bu konuda protesto notası gönderdik. Arap Birliği ülkeleri, gönderdiğimiz notayı destekledi" dedi.

'IRAK'TA ABD'Lİ UZMANLAR VAR'

Sputnik'te yer alan habere göre Hadi, ABD'nin Irak topraklarındaki varlığını da yorumladı. Irak'ta ABD'li danışmanların ve uzmanların bulunduğunu kaydeden Hadi, Rusya ve Kanada'dan uzmanların bulunduğunun altını çizdi.

'SOÇİ'DEKİ KONGREYİ OLUMLU BULUYORUZ'

Öte yandan Hadi, Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni olumlu bulduklarını belirtti.

Rusya'nın Suriye toplumunun tüm katmanlarını ilk kez bir arada toplamayı başardığına dikkat çeken Hadi, "Bağdat, diyaloğu Suriye'de çözümün yegane yolu olarak görüyor. Suriye krizine siyasi çözüm bulunması için her türlü çabayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Türk askeri işgal Haydar Hadi

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
sen ne diyon la değişik
öyle görseniz ne olacak evwt işgal ediyoruz ne yapacaksınız uyuyan dev türkiyenin uyanması lazım artık
tarih tekerrürden ibarettir. ruslardan dost olmaz. putin de mi kandırdı tayyip? tsk hiç kimseden izin almadan,müzakere etmeden afrin’i bombalasın. abd’ye rusya’ya danışa danışa 2 km ilerleyemedik
gavurun başını tutuyorsunuz ya yazıklar olsun pis hainler 20 yıl olacak abd gireli
abd dir o :)
100yıl öncede kaypaktılar bugünde kaypaklar para uğruna kendi vatanını topraklarını satan yalaka dürzüler.
Türk ün türk ten başka dostu yoktur .. arap seviciler ne diyorsunuz bu konuya ..
sizleri and işkal ederken neredeydiniz şerefsizler he süriye vatandaşları bu ülkede yaşıyor kimse diyormu helal size diye ama biz osmanlıyız ortadoğu bizim emrimizde olacak iranda bize diz çökecek
biz kendi topraklarızası korumak için oradayız ama elin Amerikası yıllardır orda sesiniz çıkmıyor
Kendi topraklarına hakim değiller, Türkiyeyi işgalci olarak nitelendiriyorlar. O zaman ıraktan Türkiyeye karşı yapılan Pkk saldırılarının sorumlusu Irak olmaz mı?
siz once kendi toprak butunlugunuzu saglayin. orda tasmasini baglayamadiginiz itler bize saldirmasin ayni durumu suriyede saglasin bizim kimsenin topraginda gozumuz yok.
Topunuz Gelin!!!
@ibrahim_altinsoy_1983 boş boş konuşma şehıtler verıyoruz
hadi ya
15 senedir ülkene giren çıkan belli değil. türkiye mi işgalci oldu? .
abd ingiliz yalaka uşakları bekleyin siz
Türkiye ırak gibi kabile devletlerinin muz cumhuriyetlerinin sınırları dahilinde üreyen ve Türkiyeye bulaşan mikropları temizlemek için orada. Meşru müdafa. ABD, Rusya ve diğerlerinin ne işi var orada? Sünnetsiz işgalcilere uzman, Türkiyeye işgalci diyen sözümona Müslüman bu soytarılar kime ve neye hizmet ediyor? Üretip salma mikrobu, Türkiye o zaman çıkar oradan aptal herif. Asıl sünnetsiz işgalcilerinizi ne yapacaksınız.
hadi ordan abd uşakları asıl isgali size ABD YAPTI ALOO...
konuşana degil konuşturana bak
ulan benim yorumu neden yayınlanmadı
çakal ! ülke kevgire dönmüş , yol geçen hanı gibi herkes başka telden çalıyor. onurunuzu varsa iskeletinizi müslüman türk milleti koruyor. bak şu densizin yaptığı laflara ...
sene 1990 amerika ingilter e korfez savasiyla iraki isgal ediyor sene 2003 ikinci korfez savasi sonrasi suriyenin karistirilmasi koridor acilmasi emperyalistlerin usaklarinin eline vermisler yazili kagitlari okuyorlar milyonlarca musluman katledilmis umurlarinda degil abd isid belasini baslarina bela etmis umurlarinda degil halen daha dewam ediyor istesenizde istemesenizde bu is bitecek
topunuz gelin rusya ortaligi karistiriyor bu bir gercek ama onlarida kullanmaliyiz
bi taraflarınız tutuştu değilmi kararlılığımızı görünce size göre ilgal olsun adı bize göre vatan savunmasıdır bu gerekirsede alırız elinizden kirlettiğinşz toprakları suriye ve ırak ayağını denk alll
Bana bak büyükelçi, oradaki Rus, Amerikan,İran ve PYD liler nedir? onların ne işi var orada, zeytin mi topluyor? Sen önce Irak'taki Amerikan askerlerinin hesabını ver, onların ne işi var Irak'ta? Büyükelçi olmuşsun ama bedavadan olmuşsun ya da çok büyük bir yalakasın.
????????
Babaları ABD askerleri olunca böyle konuşurlar. ABD olsaydı severek açardınız TÜM sınırlarınızı.
Sen bizi işgalci olarak görüyor olabilirsin de biz seni bir HİÇ olarak görüyoruz...simdi kaybol..git abd yi ve rusyayı yala
amerikaninki ney peki veya teror orgtlerini ki hadi ordan amerikan usaklari...
Misak-ı Milli korkusu bunlar...
Isgal degil bu bizim yaptigimiz... Sadece sizin mudahale etmediginiz duruma bizim cevap vermemizdir.. O halde temizleyeceksin o teroristleri... Isgalci falan demeyeceksin ole... Geregini yapacaksin ki biz de isgal etmeyelim.. Merakli degiliz
git ülkenin namusunu koru kücükelçi. TÜRKİYE ye kin duyacağınıza yıllarca dedenin yediği ekmeğin hakkını ödeyeceksen haçlıları ülkenden çıkart...
abd her zamanki gibi işgal ettiği topraklara kendi adamlarını koyup öyle yönetir koalisyon birliklerini işgalci görmüyor türkiyeyi görüyorsan gelde çıkar işgalden artist çıkar bizi ordan abd ye güvenmeyin ey araplar ey kürtler abd nin dibinde kuzey kore bekliyor abd türkiye ile savaşamaz hele bu zamanda hiç bir şekilde savaşamaz
amerika size girerken saddam hüseyinin heykelini yıkıp gülüyodunuz noldu Türklerden korktunuz dimi ...
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