Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin Kuzey Kore'yi provoke ettiğini savunarak, "Pyongyang yönetimi, ABD yüzünden sert hamleler yapmak zorunda kalıyor. Her şey sanki Kim Jong-un'un maceraperest adımlar atması için yapılıyor." demişti.
Kuzey Kore'nin yalnızlaştırılmasını isteyen ABD, dün de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Rusya'nın nükleer anlaşmaları ihlal etmesi halinde ülkesinin elinde koz olarak bulunan denizde konuşlu seyir füzelerini tekrar devreye sokacağını ve düşük tesirli nükleer balistik füzeleri geliştireceğini söylemesi üzerine Rusya ile aralarının daha da gerilebileceği konuşuluyor.
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