HABER

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 20:58 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından basın mensuplarına görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki krizin çözümünün Kürtler olmadan imkânsız olduğunu belirtti. Rus Bakan, "Suriyeli Kürtlerle ilişkilerimiz, Irak, İran Türkiye gibi diğer ülkelerde toplumun bir parçası olarak yaşayan Kürtlerle de olduğu gibi değişmedi. Kürt halkı olmadan bu bölgede, Kürtlerin yaşadığı ülkelerin topraklarında hiçbir ihtilafın çözülemeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Lavrov ayrıca ABD'nin Afrin etrafındaki durumda Kürt meselesini spekülasyon konusu yapmaya çalıştığını da kaydetti.

SURİYE'DEKİ GERİLİMİ AZALTMA BÖLGELERİNİN SAYISI ŞİMDİLİK ARTMAYACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin sayısının arttırılmasının şimdilik planlanmadığını belirtti.

Lavrov, "Gerilimi azaltma bölgeleri, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki anlaşmaların bir sonucu olarak kalmaya devam ediyor, güneybatı bölgesi Rusya, ABD ve Ürdün'ün katılımıyla oluşturuldu. En azından bu aşamada bölgelerin sayısını arttırmak için herhangi bir planımız yok" diye konuştu.

İDLİB'DEKİ DURUM İSTANBUL'DAKİ ZİRVEDE ELE ALINACAK

Lavrov, İdlib'deki durumun da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 4 Nisan'da yapacakları zirvenin gündem konularından biri olacağını duyurdu.

Lavrov, "İdlib'de durum oldukça karmaşık. Orada şimdilik ciddi çatışmaların olmamasını umuyorum. Fakat bu konu, Ankara'da 4 Nisan'da gerçekleşecek olan zirvenin gündem konularından bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı. (Sputnik)

Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
'Kürtler olmadan imkansız''Kürtler olmadan imkansız'
TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Lavrov Türkiye Kürt Suriye istanbul İdlib

En Çok Okunan Haberler

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan ABD'ye şok! Kapatma kararı aldı

Rusya'dan ABD'ye şok! Kapatma kararı aldı

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması: Sorumlu davrandı

Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması: Sorumlu davrandı

Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!

Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!

Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!

Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!

Romanya ve Moldova birleşme yolunda

Romanya ve Moldova birleşme yolunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.