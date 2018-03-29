Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki krizin çözümünün Kürtler olmadan imkânsız olduğunu belirtti. Rus Bakan, "Suriyeli Kürtlerle ilişkilerimiz, Irak, İran Türkiye gibi diğer ülkelerde toplumun bir parçası olarak yaşayan Kürtlerle de olduğu gibi değişmedi. Kürt halkı olmadan bu bölgede, Kürtlerin yaşadığı ülkelerin topraklarında hiçbir ihtilafın çözülemeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Lavrov ayrıca ABD'nin Afrin etrafındaki durumda Kürt meselesini spekülasyon konusu yapmaya çalıştığını da kaydetti.
SURİYE'DEKİ GERİLİMİ AZALTMA BÖLGELERİNİN SAYISI ŞİMDİLİK ARTMAYACAK
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin sayısının arttırılmasının şimdilik planlanmadığını belirtti.
Lavrov, "Gerilimi azaltma bölgeleri, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki anlaşmaların bir sonucu olarak kalmaya devam ediyor, güneybatı bölgesi Rusya, ABD ve Ürdün'ün katılımıyla oluşturuldu. En azından bu aşamada bölgelerin sayısını arttırmak için herhangi bir planımız yok" diye konuştu.
İDLİB'DEKİ DURUM İSTANBUL'DAKİ ZİRVEDE ELE ALINACAK
Lavrov, İdlib'deki durumun da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 4 Nisan'da yapacakları zirvenin gündem konularından biri olacağını duyurdu.
Lavrov, "İdlib'de durum oldukça karmaşık. Orada şimdilik ciddi çatışmaların olmamasını umuyorum. Fakat bu konu, Ankara'da 4 Nisan'da gerçekleşecek olan zirvenin gündem konularından bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı. (Sputnik)
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