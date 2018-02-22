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Rusya'dan son dakika açıklama: Suriye'de B planını uygulamaya koymaya çalışıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 15:45 | Son Güncelleme

İsveç ve Kuveyt tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan ve Suriye'de insani yardımların yapılması için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Suriye'de B planını uygulamaya koymak istediğini ifade etti.

Rusya'dan son dakika açıklama: Suriye'de B planını uygulamaya koymaya çalışıyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı İvitsa Daçiç ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Tasarının amacı, sivil halka gerçekten yardım etmek değil. Tasarının amacı, odak noktasını, Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ndeki başarıyı esas alarak Cenevre görüşmelerini hemen başlatma gerekliliğinden, B planını devreye sokmak için, Suriye hükümetine yönelik suçlamalara, bilhassa da iktidarı devirmeye kaydırmaktır" ifadelerini kullandı.

Tasarının amacı, odak noktasını, Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ndeki başarıyı esas alarak Cenevre görüşmelerini hemen başlatma gerekliliğinden, B planını devreye sokmak için, Suriye hükümetine yönelik suçlamalara, bilhassa da iktidarı devirmeye kaydırmaktır" ifadelerini kullandı.
Tasarının her konuda Şam yönetimini suçlamayı ve militanları korumayı amaçladığından endişe ettiklerini kaydeden Lavrov, Rusya'nın tasarıyı incelemeye hazır olduğunu belirtti.

'TASARIYI ELE ALMAYA HAZIRIZ ANCAK…'

Lavrov, "Kabul etmemizi önerdikleri tasarıyı ele almaya hazırız. Ancak biz, ateşkes rejiminin IŞİD'i, Fetih el Şam'ı (eski adıyla El Nusra Cephesi) ve bunlarla işbirliği yapan ve Şam'daki yerleşim birimlerini bombalayan grupları hiçbir halükarda kapsamayacağını net biçimde ifade ettik" diye konuştu.

Bu arada Lavrov, Batı'nın söz konusu terör örgütlerini ateşkes anlaşmasının dışına çıkarmak istemediğini ve bunun ciddi soru işaretleri doğurduğunu da kaydetti.

'RUSYA, MİLİTANLARA DOĞU GUTA'DAN ÇIKMALARINI ÖNERDİ'

Lavrov, Rusya'nın militanlara Doğu Guta'dan barışçıl bir şekilde çıkmalarını önerdiğini de anımsatarak şöyle devam etti:
"Doğu Halep'te yapılan tahliyelere benzer biçimde, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nde görevli askeri yetkililerimiz, birkaç gün önce militanlara Doğu Guta'yı barışçıl bir şekilde terk etmelerini önerdi. Fetih el Şam ve bununla bağlantılı gruplar, bu teklifi reddederek kenti bombalamayı sürdürdü."
Diğer taraftan ABD'nin ticaret politikalarına değinen Lavrov, Washington'un sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimi teşvik ederek Moskova'yı Avrupa enerji pazarından çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

Lavrov, "Balkanlar'daki ve genel olarak Avrupa'daki Rusya karşıtı yaklaşımın büyük oranda ABD tarafından kışkırtıldığını biliyoruz. Bu amacı çok net şekilde görüyoruz. Hedef, Rusya'yı Avrupa enerji piyasasından çıkarmaya çalışarak ve Avrupalıları ABD'den daha pahalı LNG almaya zorlayarak ABD'nin askeri ve siyasi hakimiyetini ve ekonomik liderliğini ön plana çıkarmak" dedi.

Balkan ülkelerinin NATO'ya katılımının ve bu ülkelerin askeri-siyasi cepheleşmede bir taraf seçmeye zorlanmalarının, ABD'nin Avrupa'da teşvik ettiği felsefeyi oluşturduğunun altını çizen Lavrov, bunun Balkan ülkelerinin ulusal güvenliğini pekiştirmekle bir ilgisi olmadığını, zira bu ülkelere yönelik bir tehdit bulunmadığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sergey Lavrov Rusya Suriye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun aynen öyle . 30 günde silah desteği yapılacak yine bulgaristanda abd nin askeri konvoyu teslim edilmek için bekliyor.
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