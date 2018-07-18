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Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2018 20:01 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriyeli sığınmacıların daimi ikamet adreslerine dönmesini sağlamak amacıyla Suriye hükümetinin onayıyla sığınmacı kabul, dağıtım ve yerleştirme merkezi kurulduğunu duyurdu.

Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu

Suriye krizinde sona yaklaşılırken Rusya, çatışmalar nedeniyle ülkesini terk eden sığınmacıların evlerine dönmesi için adımlarını sıklaştırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, eve dönüş sürecinin daha koordineli bir şekilde yürütülmesi için sığınmacı kabul, dağıtım ve yerleştirme merkezi kurulduğunu belirtti.

'SURİYE HÜKÜMETİNİN ONAYI ALINDI'

Merkezin kurulması için Suriye hükümetinin onayının alındığını ve BM'deki ilgili birimlerin bilgilendirildiğini kaydeden bakanlığa göre merkezin başlıca görevleri, Suriyeli sığınmacıların dış ülkelerden daimi ikamet adreslerine dönüşünün izlenmesi, Suriye'ye insani yardım gönderiminin organize edilmesi, sağlık sistemlerinin ve diğer sosyal hizmetlerin etkin hale getirilmesi adına Suriye hükümetine yardım sunulması olacak.

Bu arada bakanlık, merkezdeki çalışmaların koordinasyonu için Rusya Federasyonu Ulusal Savunma Merkezi bünyesinde Rusya Savunma ve Dışişleri Bakanlığı kurumlar arası çalışma ofisi kurulduğunu bildirdi.

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Rusya Suriye Suriye hükümeti Rusya Savunma Bakanlığı

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