Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Müslim mesajında, "Geri çekilmek savaşı kaybetmek anlamına gelmez. Kürt halkı soykırım planlayanlara karşı kendisini savunmaya ve mücadeleye devam edecek. Zafer Kuzey Suriye halklarının olacak" dedi. Müslim mesajını "Afrin yalnız değildir" etiketiyle paylaştı.
Müslim, 25 Şubat'ta Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınmış, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Türkiye, Müslim'in iadesini talep etmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına göre bu sabah saatlerinde Afrin şehir merkezinde TSK ve ÖSO güçleri kontrolü elde etti.
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