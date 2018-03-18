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Salih Müslim'den Afrin açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2018 16:24 | Son Güncelleme

Eski PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim, Afrin’deki gelişmelerle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Müslim mesajında, "Geri çekilmek savaşı kaybetmek anlamına gelmez. Kürt halkı soykırım planlayanlara karşı kendisini savunmaya ve mücadeleye devam edecek. Zafer Kuzey Suriye halklarının olacak" dedi. Müslim mesajını "Afrin yalnız değildir" etiketiyle paylaştı.

Müslim, 25 Şubat'ta Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınmış, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Türkiye, Müslim'in iadesini talep etmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına göre bu sabah saatlerinde Afrin şehir merkezinde TSK ve ÖSO güçleri kontrolü elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Salih Muslim Afrin PYD

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bir yerden bir yere kaçıyorsun kancık gibi. birde onurlu savaşçı gibi konuşuyorsun. sen ve teröristler batı tarafından kullanılan kafasız soysuzsunuz.
ağzına bir şey tıkadım, kapa lan çeneni salo, bir selo da hapiste kıvranıyor, __ övvövv , hı anlaşılmıyor hahaha
Karşı koyacak güçleri yada yürekleri olmadığı için geri çekildiler. Ancak benim kafamı meşgul eden bu çekilme 2 gün önce olduysa ve savaş olmayacağı belliyken 48.000 Afrinli neden şehri boşalttı? Yerleşik halk da YPG yanlısı mı yoksa ordumuzun katliam yapacağına mı inandırıldılar? Sanırım kendimizi ifade etmekte sorun yaşıyoruz.
bu adam soytarı nedenine gelince pydpkk dan ayrı bir örgüttür pkk ila aramızda far var biz Suriye için çalışıyoruz dedi durdu ama kendide pyd nin başkanlığını kaybetti kandil e şimdi pyd yi hem ABD hemde pkk kontrol eder oldu bu ise hala kalkmış pyd diye söylevler veriyor bu soytarılık değilde nedir hani Suriye nin birliği bütünlüğü için mücadele ediyorlardı nerede o laflar dünya artık pkk pyd ve ABD nin kontrolündeki bölgelerdeki halka yardım dahi edemez oldu bunumu istiyordu şimdi kalkmış dünyayı kandırmaya çabalıyor ona ancak destekçileri inanır
Bu arada Salih Muslimin iade dosyası kapandi.
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