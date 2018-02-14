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Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 20:38 | Son Güncelleme

'Ordu Suriye'ye saldırı düzenleyen her savaş uçağını düşürecektir' diyen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriye'nin kuzeyindeki Araplar ile Kürtlere 'birlik olup Türk güçlerine direnmeleri' çağrısı yaptı.

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Basın toplantısı düzenleyen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, ABD'nin Suriye'deki savaşı uzatmaya çalıştığına, bu politikanın daha fazla sivil kaybına neden olduğu için telafisi imkansız sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Suriye'nin kuzeyindeki Araplar ile Kürtlere 'birlik olup Türk güçleriyle savaşmaları' çağrısı yapan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Batılı ülkeleri de Suriye'ye hava saldırısı düzenlememeleri konusunda uyardı.

BM'YE ABD'Yİ SORUŞTUR' ÇAĞRISI

Sputnik'te yer alan habere göre; ABD ile bazı Arap ülkelerinin Suriye hükümet güçlerinin ilerleyişini önlemek için IŞİD'e destek verdiğini, ABD'nin yüzlerce IŞİD militanını Rakka ve Deyr ez Zor'dan tahliye ettiğini belirten Mikdad, ''Birleşmiş Milletler'i (BM), ABD'nin, BM'nin hedefleri ve ilkeleriyle çelişir şekilde, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi bağımsızlığını tehdit eden, Suriye halkını yok etmeyi amaçlayan icraatlarını ve eylemlerini soruşturmaya çağırıyoruz'' dedi.

'BOŞ TEHDİT DEĞİL'

Suriye hava sahasını ihlal eden her uçağın tıpkı İsrail uçağı gibi düşürüleceğini söyleyen Mikdad, ''Ordu Suriye'ye saldırı düzenleyen her savaş uçağını düşürecektir ve bu boş bir tehdit değildir'' diyerek şöyle devam etti:

'İSTER İSRAİL, İSTER AMERİKAN, İSTER TÜRK UÇAĞI'

"Suriye hava savunma sistemleri, Suriye'ye saldıracak her uçağı vurmak üzere aktif hale getirildi. Bu ister İsrail uçağı olsun, ister Amerikan uçağı olsun, isterse Türkiye ya da Suriye'ye zarar verecek başka bir ülkenin uçağı olsun fark etmez."

'KİMYASAL SİLAH KAİDE'NİN İŞİ'

Suriye ordusunun hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadığını ve daha önce BM denetiminde kimyasal silahlarını imha ettiği için şu anda da zaten kimyasal silaha sahip olmadığını anlatan Mikdad, Beyaz Miğferler adlı Kaide/Nusra bağlantılı grup tarafından Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair sahte raporlar hazırlandığını, bu örgütün İngiliz ve Amerikan istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini söyledi. ''Batı onları desteklemeye son verdiğinde teröristlerden tümüyle kurtulacağız'' vurgusu yaptı.

FRANSA'DAN TEHDİT GELMİŞTİ

Öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Suriye hükümetinin halkına karşı kimyasal silah kullandığı' iddialarının doğrulanması halinde Suriye'ye hava saldırısı düzenleme tehdidi savurmuştu.

CUMARTESİ GÜNÜ ŞAM, İLK KEZ İSRAİL UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

10 Şubat'ta da İsrail, Suriye'den havalanan bir İran İHA'sının sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye'ye bir dizi hava saldırısı düzenlemiş, ancak Suriye hava savunma sistemleri bir İsrail F-16'sı düşürmüştü.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Suriye yol geçen hanina döndü. ABD Rusya İran Fransa Çin bile var siz kalkmış Türk Uçaklarını hedef alın bu nasıl bir ahmaklıktır. Biz 3.5 milyon vatandaşına sahip çıktık, doyurduk, barındırdık. Şimdi de Zeytin dalı operasyonu ile o toprakları guvenli hale getirip asıl sahiplerine vereceğiz. Sen boş boş konuşmaya devam et!
siz de gelin alayınız gelsin biz tek hepiniz ..
Önce ecnebi milletlerin altına yatmaktan kendinizi, pislik nefsinizle kirlettiğiniz imanınızı, ayaklar altına alınmış onurunuzu kurtarın da sonra düşürürsünüz,,, yiyorsa....
Reis bırak batılıları şimdi birlik zamanı kur esad ile itifak göster gücünü görsün herkes bizde şahit olalım din kardeşliğine
ne demiş araplarla kürtler bir olsun türkleri çıkarın bizim ülkemizde başka ülkemi kurun mu demiş ? bu haberi kimden yazdınız acaba ?
Hafız YAVŞAĞININ Türk düşmanlığı İmansız oğluyla devam ediyor
suriyeye saldıran yok o yüzden boş muhabbet yapma
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