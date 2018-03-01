Serbest bırakılan Salih Müslim için atılacak adım belli oldu!

Karar sonrası Salih Müslim henüz Çekya’dan ayrılmadı. Mahkeme, Türkiye’den gönderilecek iade dosyasını incelendikten sonra nihai karar verecek. Ancak Müslim bu süre içinde Çekya’dan ayırılırsa gittiği her yerde izlenecek. Müslim’in adım attığı her ülkede Dışişleri ve adli makamlarıyla görüşülerek yakalanması istenecek. Karar'da yer alan habere göre, kaynaklar Türkiye’nin kararlılığını anlatırken “Biz bu teröristi Türkiye’ye getirmek için her türlü girişimi yapıyoruz. Nereye giderse gitsin ensesinde olacağız ve gerekli girişimleri yapacağız” değerlendirmesi yaptı.

DİPLOMASİ YOLLARI KULLANILACAK



Türkiye’nin sahada olduğu gibi terör örgütleriyle kaynağında mücadele stratejisini, masaya da taşıdığını belirten kaynaklar, teröristlerin yurt dışında rahatlıkla hareket etmelerine, propaganda yapmalarına izin verilmeyeceğini, bunun için evrensel hukuk kurallarının işletileceğini, diplomasi yollarının kullanılacağı belirtti.

SALİH MÜSLİM ŞÜPHELİLER ARASINDA YER ALIYOR



Salih Müslim, terör örgütü PKK’nın 65 vatandaşın şehit olduğu Merasim Sokak ve Güvenpark katliam saldırılarında sanık olarak yargılanıyor. Çukurambar’daki Ankara Vergi Dairesine bomba düzenekli çantayla yapılan ve büyük maddi hasara neden olan olayla ilgili şüpheliler arasında yer alıyor.