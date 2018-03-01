Serbest bırakılan Salih Müslim için atılacak adım belli oldu!

Karar sonrası Salih Müslim henüz Çekya’dan ayrılmadı. Mahkeme, Türkiye’den gönderilecek iade dosyasını incelendikten sonra nihai karar verecek. Ancak Müslim bu süre içinde Çekya’dan ayırılırsa gittiği her yerde izlenecek. Müslim’in adım attığı her ülkede Dışişleri ve adli makamlarıyla görüşülerek yakalanması istenecek. Karar'da yer alan habere göre, kaynaklar Türkiye’nin kararlılığını anlatırken “Biz bu teröristi Türkiye’ye getirmek için her türlü girişimi yapıyoruz. Nereye giderse gitsin ensesinde olacağız ve gerekli girişimleri yapacağız” değerlendirmesi yaptı.
DİPLOMASİ YOLLARI KULLANILACAK
Türkiye’nin sahada olduğu gibi terör örgütleriyle kaynağında mücadele stratejisini, masaya da taşıdığını belirten kaynaklar, teröristlerin yurt dışında rahatlıkla hareket etmelerine, propaganda yapmalarına izin verilmeyeceğini, bunun için evrensel hukuk kurallarının işletileceğini, diplomasi yollarının kullanılacağı belirtti.
SALİH MÜSLİM ŞÜPHELİLER ARASINDA YER ALIYOR
Salih Müslim, terör örgütü PKK’nın 65 vatandaşın şehit olduğu Merasim Sokak ve Güvenpark katliam saldırılarında sanık olarak yargılanıyor. Çukurambar’daki Ankara Vergi Dairesine bomba düzenekli çantayla yapılan ve büyük maddi hasara neden olan olayla ilgili şüpheliler arasında yer alıyor.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KONFERASLARINA KATILDI
PYD’nin eski esbaşkanı olan Salih Müslim’in, örgüt içinde gözden düştüğü söylentilerine rağmen son aylarda başta Afrin operasyonu olmak üzere Türkiye aleyhine yurt dışındaki propagada faaliyetlerinden sorumlu olduğu değerlendiriliyor. Müslim’in Afrin’e uluslararası müdahale yapılması için çoğunlukla Avrupa ülkelerinde terör örgütü ve destekçileri tarafından organize edilen konferans ve gösterilere katıldığı biliniyor.
GÜVENPARK DAVASINDA MÜSLİM İÇİN İADE KARARI
Başkentte, 13 Mart 2016’da Kızılay Güvenpark’taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin öldüğü, 349 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 55 sanıklı davanın duruşması görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada hakim, sanıklardan Çekya’da yakalanan ve serbest bırakılan PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim’in iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.
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