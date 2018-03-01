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Serbest bırakılan Salih Müslim için atılacak adım belli oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslim’in Çekya’da serbest bırakılmasının ardından Türkiye, Prag’a nota vermişti. Türkiye'nin “Ensesinde olacağız” mesajının perde arkası da belli oldu.

Karar sonrası Salih Müslim henüz Çekya’dan ayrılmadı. Mahkeme, Türkiye’den gönderilecek iade dosyasını incelendikten sonra nihai karar verecek. Ancak Müslim bu süre içinde Çekya’dan ayırılırsa gittiği her yerde izlenecek. Müslim’in adım attığı her ülkede Dışişleri ve adli makamlarıyla görüşülerek yakalanması istenecek. Karar'da yer alan habere göre, kaynaklar Türkiye’nin kararlılığını anlatırken “Biz bu teröristi Türkiye’ye getirmek için her türlü girişimi yapıyoruz. Nereye giderse gitsin ensesinde olacağız ve gerekli girişimleri yapacağız” değerlendirmesi yaptı.

DİPLOMASİ YOLLARI KULLANILACAK

Türkiye’nin sahada olduğu gibi terör örgütleriyle kaynağında mücadele stratejisini, masaya da taşıdığını belirten kaynaklar, teröristlerin yurt dışında rahatlıkla hareket etmelerine, propaganda yapmalarına izin verilmeyeceğini, bunun için evrensel hukuk kurallarının işletileceğini, diplomasi yollarının kullanılacağı belirtti.

SALİH MÜSLİM ŞÜPHELİLER ARASINDA YER ALIYOR

Salih Müslim, terör örgütü PKK’nın 65 vatandaşın şehit olduğu Merasim Sokak ve Güvenpark katliam saldırılarında sanık olarak yargılanıyor. Çukurambar’daki Ankara Vergi Dairesine bomba düzenekli çantayla yapılan ve büyük maddi hasara neden olan olayla ilgili şüpheliler arasında yer alıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KONFERASLARINA KATILDI

PYD’nin eski esbaşkanı olan Salih Müslim’in, örgüt içinde gözden düştüğü söylentilerine rağmen son aylarda başta Afrin operasyonu olmak üzere Türkiye aleyhine yurt dışındaki propagada faaliyetlerinden sorumlu olduğu değerlendiriliyor. Müslim’in Afrin’e uluslararası müdahale yapılması için çoğunlukla Avrupa ülkelerinde terör örgütü ve destekçileri tarafından organize edilen konferans ve gösterilere katıldığı biliniyor.

GÜVENPARK DAVASINDA MÜSLİM İÇİN İADE KARARI

Başkentte, 13 Mart 2016’da Kızılay Güvenpark’taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin öldüğü, 349 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 55 sanıklı davanın duruşması görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada hakim, sanıklardan Çekya’da yakalanan ve serbest bırakılan PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim’in iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Salih Müslim serbest bırakıldı!Salih Müslim serbest bırakıldı!
Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandıKırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı
Çekya'dan Salih Müslim suçlamasına retÇekya'dan Salih Müslim suçlamasına ret
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bizimkiler gene içerideki koyunlara kaval çalıyorlar.
Bize verseler ne olacak ki bi ceza evi yapıp sözde ceza evi milyonlarca masraf olacak her ay camış gibide beslicez :) ne guzel
Bu itin mahkemeye giderken ki yüz ifadesine dikkat ettiniz mi. Salıverileceğinden pek emin...
kim gündeme alıyor bu işi durup duruken AKP Yİ BU İŞTEN TEMİZLEMEK İÇİN...... BAK BİZE LAF SÖYLEMEYİN BİZ YAKALANMASI İÇİN UGRAŞIYORUZ tutki yakalandı ne soracaksınız ADAM DEMEZ Mİ BİZ SİZİNLE OTURUP KONUŞTUK ...
bizdeki CMK 101 aklıma geldi.İfade al bırak..Çek ya nın kasıtlı olmadığını düşünüyorum.Bizimkilerin işini sağlam yapmayınca .adamlarda serbest bırakmışlardır.Yeni müracaatlarda sonuç alınabilir.Düne kadar tehditleri havada uçuşan Müslüm mangalda kül bırakmıyordu.kaçıp soluğu Çekyada almış
çok üzgünüm yurdum için.Türkiye bunu haketmiyor
Vallahide,Billahide,Tillahide Türkiye hükümeti ne salih müslümü alabilir nede alsa bile birşey yapamaz.Türkiyeyi hiç bir ülke galiye almıyor ve korkmuyor..Ecevit olsaydı ozaman korkarlardı Tayip Erdoğananın eyy demesini kimse ciddiye almıyor yiğit olmadığını iyi biliyorlar..
bu avrupa neden turkiyeyi takmıyor yaaa
Türkiyeyi değil yönetenleri takmıyorlar eee malum kandırılmaya da müsaitler
ya bırakın vadesi dolmuş örgütçüyü
Kimse simdi Müslim ve yanindaki yardakcilarin yerinde olmak istemez, Hapis ve Ölüm Enselerinde, hergün korku ile yasayip ölmektense ,kendilerinin intahar etmelerini daha Uygun olur. Ankaradaki o 35 kisinin kanlari daha kurumadi
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