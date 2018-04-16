Son dakika! ABD'den Rusya'ya şok suçlama

ABD'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) temsilcisi, Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silahla katliam yaptığı iddia edilen Doğu Guta'nın Duma bölgesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, olay yerindeki kanıtları Rusya'nın kaldırmış olabileceği belirtildi.

7 Nisan'da Esad rejiminin Duma'da gerçekleştirdiği katliam, bütün dünyanın tepkisini çekmişti. Onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor. Katliamın ardından, muhalifler ve siviller kontrol ettikleri bölgeden tamamen çekilmek zorunda kalmıştı.

Tepki gösteren ABD de, Fransa ve İngiltere'yle birlikte Cumartesi gününün ilk saatlerinde Esad rejimine bağlı üç tesise 105 füze fırlatmıştı. Washington bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Esad rejiminin destekçisi Moskova 103 füzeden 71’inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.

Saldırıların başlamasının hemen ardından gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esad rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.