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Son dakika! ABD'den Rusya'ya şok suçlama

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD, Duma'daki kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen olay yerindeki kanıtları, Rusların kaldırmış olabileceğini iddia etti.

Son dakika! ABD'den Rusya'ya şok suçlama

ABD'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) temsilcisi, Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silahla katliam yaptığı iddia edilen Doğu Guta'nın Duma bölgesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, olay yerindeki kanıtları Rusya'nın kaldırmış olabileceği belirtildi.

7 Nisan'da Esad rejiminin Duma'da gerçekleştirdiği katliam, bütün dünyanın tepkisini çekmişti. Onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor. Katliamın ardından, muhalifler ve siviller kontrol ettikleri bölgeden tamamen çekilmek zorunda kalmıştı.

Tepki gösteren ABD de, Fransa ve İngiltere'yle birlikte Cumartesi gününün ilk saatlerinde Esad rejimine bağlı üç tesise 105 füze fırlatmıştı. Washington bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Esad rejiminin destekçisi Moskova 103 füzeden 71’inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.

Saldırıların başlamasının hemen ardından gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esad rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
trumpın yalanı ortaya çıkıyor kimyasal silahın kanıtları nasıl yok edilebilir ağaç toprak insan vücudu hadi herşeyi yok ettin kimyasal gazdan zehirlenen insanların vücudundaki kanıtları nasıl yok edeceksin amerika bir kez daha dünyayı kandırarak müslüman ülkeye saldırdı
ne savaş meraklısısınız arkadas manşetten veriyonuz
bu demek oluyorki kimyasal saldırı mevzusu yalanmış.
İdda diyorlar , sanırsın savaş çıktı
bir çıkmadı bıktık artık savaş savaş savaş yatıyoruz kalkıyoruz savaş
ŞAVAS CIKSA BAYRAM YAPCAK BU SİTE TIKLANSIN DİYE YAPMADIKLARI YOK GOYGOYCU BU SİTE
Türkiye de iç Dünyada dış savaş isteyen medya ve artıkları haber diye her işe atlaması vatan haninliğidir. Gerekli ceza ve yaptırım uygulanmalı.
yapan attıran da onlar israil bir tanede oraya atın bak bir tane terörişt kalır mı ortadoğuda hemen biter
İddia etti. Sadece iddia
Bu abd saddamın silahları var diye ıraka girmişti işleri güçleri yalan dolan kimse yemiyor ama elden bir şey gelmiyor
gerçekten kanıma dokunuyor binlerce yıllık tarihi geçmişi olan bir millet bu yalanlara nasıl ortak olur neden cevap veremez neden sesini yükseltemez yalan olduğunu bile bile komşusunu nasıl hiçe sayar ve kınar ırak 1 bu 2 oldu bunların vebalini ödemeden bize gün yüzü doğmaz...
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