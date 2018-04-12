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Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Rusya ile ABD arasındaki Suriye krizi büyüyor. Son dakika gelişmeye göre; ABD Başkanı D. Trump'ın dün attığı 'Füzeler uçuyor' tweeti ile bölgedeki tansiyonu yükseltmesiyle bölgede etkin olan devletler kendilerini ve Esad'i kurtarmak ve korumak için önlem aldılar.

Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular

ABD ile Rusya arasındaki Suriye geriliminde son dakika gelişmesi... Image Satellite Internacional, Facebook’ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınladı. Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye Şam tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddiası doğrultusunda yanıt amaçlı bir karar alacağını belirtmişti. Trump “Hazır ol Rusya, füzeler gelecek” ifadesini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Akdenizde 80 adet rus denizaltı konuşlandırıldığından ne ingilizlerin ne fransızların nede abd heberi var onlar görünmez zırh kaplandırıldı kuşları bekliyorlar sadece..
it iti ısırmaz bunların amacı vatan sever suriye halkını yok etmek şerefsiz olan suriyeliler kaçtı 13 milyonu bizde birazı da avrupa da geriye kalan gerçek vatan sever suriyelileri de abd + rusya anlaştı öyle yok edecekler vatanını sevende Allah korkusu vardır diye suriyede kalan gerçek müslümanları yok edecekler islam cihadı emreder bize gelen 13 milyon müslün değil öyle olsalar Allahın emrine uyar vatanlarını korurdular
Zor be batının bu sefer karsısında kendi milletini satan Araplar yok koça Rusya var evinde uyurken tepesine bomba atılan Müslümanlar yok Kendinde ne varsa ondada misliyle fazlası olan Ruslar var ABD li askerler uçaklarla bombalayıp sonra gelip kafasına sıkacagı yaralı Müslümanları bulamıyacak ABD böyle bir seyde çok büyük bedeller ödüyecek Viyatnan savası hepimiz biliriz Bolça yalan flimlerle bize izlettirdikleri savaş orda ABD Ruslara karsı çok büyük kayıp vermistir çünkü Ruslar Viyatnamlıları desteklemisti Bir saldırıda ABD yüzlerçe kayıp versin Bütün askerleri çepeden kaçar emin olun
OLASIBİR SAVAŞ ABD NİN SONU
hepsi bir oldu ingiltere fransa almanya diğer taraftan arkasına aldığı abd ile minnak boyunu göstermeye çalışan israil hadi hayırlısı bu kadar sevkiyat boşa yapılmaz inşallah 1 tane dahi füze atılmadan sona erer.
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