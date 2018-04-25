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Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları, Cumartesi günü Moskova'da görüşecek.

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

Haberini Rus dışişleri kaynaklarına dayandıran Interfax haber ajansı, Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının, Cumartesi günü Moskova'da görüşeceğini duyurdu.

Habere göre, zirvede gündem Suriye olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya İRAN Türkiye

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