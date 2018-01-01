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Son dakika! İran'da ölü sayısı artıyor, Trump'tan sert tepki

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 12:55 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Son dakika haberlere göre, İran'da ekonomik darboğaza tepki olarak başlayan hükümet karşıtı gösterilerin bilançosu ağırlaşıyor. 5'inci gününe giren protestolarda 12 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce yaptığı açıklama, "İran'da değişimin vakti geldi"ifadelerini kullandı.

İran Devlet Televizyonu'nun verdiği bilgiye göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ancak başka bir ayrıntı verilmedi. Gösteriler, ülkede 2009'dan bu yana yaşanan en büyük protesto dalgası...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Halk, hükümeti protesto etmek ve eleştirmekte özgürdür" dedi. Ancak halkı provokasyonlara karşı uyardı. Gelişmeler ABD'nin de yakın takibinde. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Halkın kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz" denildi. ABD Başkanı Donald Trump da yeni yılın ilk dakikalarında İran'a yüklendi. Trump Twitter'dan "İran barışçıl göstericilerin iletişim kuramaması için interneti kapattı, iyi değil" mesajını paylaştı.

ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI

Öte yandan bir açıklama daha yapan Trump, Twitter hesabından, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN BÜYÜK KISMINA YAYILDI

28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.

Protestolarda dün gece 10 kişi öldü yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İran İSE Meşhed kentinde perşembe günü başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protesto gösterilerini bazı devletler, "halkın barışçıl gösterileri" olarak nitelendirirken, İran yönetimi bu devletleri iç işlerine karışmakla suçladı.

GÖZALTILAR 200'Ü AŞTI

Aralarında hükümete yakın Fars haber ajansının da bulunduğu haber kaynakları, ülke genelindeki gözaltı sayısının 200'ü aştığını aktarıyor. Tahran Vali yardımcısı Ali Aşgar Naserbakht, gözaltına alınanların 40'a yakınının eylemcilerin liderleri olduğunu ifade ediyor.

Fars haber ajansı, Pazar günü protestolara katılımın azaldığını ifade ederek polisin toplanan gruplara tazyikli suyla müdahale ettiğini aktardı.

SOSYAL MEDYA YASAKLARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

İran'da sosyal medya kullanıcıları protesto fotoğrafları ve videoları paylaşarak gösterilerin devamı için çağrılar yapmaya devam ediyor.

Twitter'da #IranProtests (#İranProtestoEdiyor) etiketiyle binlerce mesaj paylaşılmış durumda. Farsça #ÜlkeGenelindeProtesto etiketi de en çok kullanılan etiketler arasında.

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Okuyucu Yorumları 118 yorum
haksizliga boyun eğmeyin, en azindan turkiyedeki koyunlar gibi olmayin.onlar gibi hirsizliga ölumlere neden olan insanlari destekleyip din sahtekarligi yapmayin.
satilmis insan abdnin i ti olmussun ama neyspsaniz bossssss islam hakim olacak halife erdogan olacak
Sizin gibi hain olmaktansa koyun denmesi bize çokta önemli değil
@toni_montana_1984 hırsızlık ve yolsuzlukla mı bu ülke çağ atladı acaba? Kişi başı gelir 3500 dolardan 11000 dolara çıktı? Bu kadar icraat, proje yapıldı? Koyun kime denir biliyor musunuz? Hiç bir icraat yapmayıp her seçim kaybedenlere tıpış tıpış oy verenlere denir.
@toni_montana_1984 size hak verdim ama abd silah ve istihbaratı ile güvenliğini sağlamaya çalışan suudi arabistan ile Iran iki super devlet , abd çıkarlarına ters hareket ederse "otur oturduğun yerde suudi der, halkını istediğin kadar sömürebilirsin ama bizi asla sömüremezsin" sopasıyla karşılaşır. abd denmesine de karşıyım. abd de kendi içinde parça parçadır. ülkeler silah ve uyuşturucu gibi global mafyaların dayatttığı zorlamaları uygulamak zorunda kalıyor. Iran da rejim degismeli ve demokrasi gelmeli. TRde Islami Rejime kayma var!! Halk cahil ve bilmiyor !! AKP de Suudiler gibi!!
@toni_montana_1984 Kullandığın takma adın bile Türkçe değil. İnsanların farklı düşünmesi koyun oldukları anlamına gelmez. Esas hırsız yolsuz kim biliyor musun? Milletten zorla topladıkları himmetleri yurt dışında çatır çatır yiyen ABD piyonu fetöcüler. Tanıdık geldi mi?
@vedatca04 ne içiyorsunuz be kardeşim :)
@toni_montana_1984 beni güldürme 1600 tl asgari ücretle 100 tl en ucuz kira ödeyip kalanla ev geçindirip çocuk okutmaya çalışan insanlar var evveli 1400 tl idi yapılacak zamları da düşün faturalar şişince nolacak maymuna döndünüz kesin ama hala gözler kapalı açamadınız. paranın alım gücü varmı pazara markete gidince 200 tl ile dolabın doluyormu bu kadar basitleşmeyin.. o savundukların para havuzlarında yüzerken emekliye 100 tl zam yapılınca hiçmi içi acıyıp sabır çeken görmedin tv de siz nasıl kafalar taşıyorsunuz omzunuzun üzerinde..hani gsmh artmış 11000 olmuş hani nerde ne faydası var sana.
@Arsimet74 hainler belli arkadaşlar FETOYLA KİM DEVLETİ BOLUYDUYSE HAİN OLARAK BİN YIL TARİHE GEÇMİŞ OLUCAK
@edizisik_2017 sana KAC PARA DUSTU..?????
@toni_montana_1984 FETÖ YAPIYORDUR KESİN
arkadaşlar halk jiç bir ülkede de kapalı rejimi istemezki.bizimkilerde baş vurmaya bailadılar,hayra alamet deyilki.asla bu halkı sudan iran afgan yapamazsınız.derhal khk meli kaldırıp ğarlamenter rejimine tekrardan geçilmesi lazım
Akıllı ol İran sonun Irak gibi Lübnan gibi Filistin gibi olmasın
@dadas25834 şimdi çok mutlularda ırak gibi olunca mutsuzmu olacaklar.
@gocebe09 şimdi mutsuz olan bir halk oldugunu nerden biliyorsun? fransız yapımı filmlerdenmi gördün kuş beyinli?
@dadas25834 SIRA SANA GELMİYECEGİNİMİ ZANNEDIYORSUN
@baranefee idam olan bir ülkede maske dahi takmadan protesto yapıp canını hiçe saymış insanlar sence çokmu mutlu seni anlamak çok zor olmasa gerek bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti elbet o yılan bir gün sanada sarılır işte o gün canın dahi umurunda olmaz keşke vaktinde uyanmış olsalardı keşke... demokrasiyi inşa etmek korkunç bedele mal olur
allah göstericilerin yardımcısı olsun.Demokrasi her ülkeye olduğu gibi bizim ülkemizi de lazım.Yolsuzluk ve hırsızlıkta sınır tanımayanların ve destekçilerinin allah belasini versin
abdnin getirdigi demokrasi demi. islam dusmani kansizlar
@st.turhan34 abd nin gazıyla ülkesinde demokrasi arayanların sonundan ders çıkartmaktan aciz kalanlar bir gün abd oyunlarında kukla olacaklardır! demokrasi özgürlük hak devlete başkaldırarak alınmaz! gör tunusu! yatana maaş, evlenene ev araba, kimseye muhtaç olmadan yaşayan insanların çocukları ne hikmetse bodrolulaştı!! hayat şartları en iyi ihtimal 20 kat daha zorlaştı. hadi şimdi isteseler ya demokrasiyi özgürlüğü!!! isteyemezler çünki arkadalarında abd avrupa yok artık! onlar alacaklarını aldılar enkazı sahiplerine devrettiler bile...
@st.turhan34 tencere tava hep aynı hava. Hırsızlık yolsuzluk var diyen fetöcü savcılar ve emniyet mensupları hepsi darbe başarısız olunca yurt dışına kaçtı. Şimdi ABD ve FBI lehine Türkiye aleyhine tanıklık yapıyor.
@vedatca04 haklısın, abd ve israil ajanları ile irandaki kürt gruplar bu işi yapmakta. ama abd nin kulu köpeği olduklarına da bin pişman olacaklar, ırak ve suriye örneği.
ve en ağır top en zoru dedikleri irana da sıra geldi...
abd şimdide iranda darbe yapmaya çalışıyor. İranda fazla hain yok başaramaz
10 larca sene dinistismarı ılerı somurulup yoksullasdırılmak canlarına tak dedi darısı başımıza
@leturka sen türkiyeyi iranlamı karşılaştırıyorsun. kusura bakma çok cahilsin. sana cevap vermeye bile değmez. belliki vasıfsız kaybedecek bir namusu bile olmayan zavallısın. terörden içsavaştan sadece hırsızlar ve it köpekler beslenir. biride sensin. burada ne isteyipte yapamıyorsun .
İranda ajanlar yine faaliyette irana tavsiyemiz bu ajanların derhal gebertilmesi alınlarına tek kurşunla bir dahada irana ajan faaliyetleri yapanları asacaksın ki birdaha denemesinler.israil ve abd ajanları cirit atarken bunu düşünmeliydin giriş çıkışlarını kontrol altına almalıydın biz gezide yaşadık 2. bir girişimde bulunacaklardı onuda bastırdık şimdi yapmaya kalkan olursa işgal girişimini kefenlerini yanlarına alarak gelecekler yada ulkeyi karıstırmayacaklar siz direk imha edin ondan sonrada istihbarat gerekeni yapsın
iran halkı kazanacak bu baskıcı şii rejmi tarihin tozlu sayfalarına gömülüp gidecek ve o yıllar İranın talihsiz yılları olarak hatırlanacak İran halkı kültürü ve tarihi ile özgür düşüncenin ön eli yerlerindendir en kısa sürede o eski günlerine yeniden dönücek
Devam nede olsa abd nin işine geliyor sizde ırak süriye Lübnan olursunuz abd size Fosforlu bombalar hediye edecek
eğer iranda bir halk devrimi gerçekleşirse bu tüm ortadoğuya yayılır.
Eğer Tebrizde olaylar başlarsa,bu girişim başarılı olur.
zaten tebrizde başladı sen arada birmi haber okuyorsun...bunlarında başına gelecek var abd gelip karısına kızına tecavüz ederek demokrasi barış refah getirir artık irana yorumcuların çoğuda böyle bir demokrasi istiyor sanırım az ders alın ders arap baharı denen kepazelik demokrasi arayışı kimin işi öğrenemediniz gitti abd eliyle bir kazanımınız olamayacağını az açın gözünüzü libya mısır ırak suriye bunlardan ders alın sizin iktidar nefretli söylemleriniz yüzünden abd size demokrasi getireceğim diye kıçınızdaki donu alacak hals uyuyorsunuz
bir ülkede demokrasi yoksa iktidar ile halk arasındaki zenginlik giderek uçurum oluyosa gidişat kötü demekdir allah o halka yardım etsin
Ya arkadaşlar bu batı hangi seneryoyu yazarsa bu cahil müslüman halklar (TC. Hariç ) çok net oynuyor... Amaç belli aptallar...
tüm orta dogu karisacak. iran yakinda suudi arabistani vurur. tek sorumlu veliaht prensi göruyorlar. Allah sonumuzu hayretlesin...
iranıda karıştırdılar bakalım başka neresi kaldı
yuksek enflasyonu protesto ile baslayan olaylar baska yone cekilmek.icin verilen muthis hayret firsatcilik icin mukemmel zaman
şu yorum yapanlarin haline bakin amerikanin destekledigi bölmeye calitigi milyonlari oldurmeye multeci yapmaya calistigi oz evladi israili bu bolgeye hakim yapmak istedigi büyük oyunu goremeyip yok dinci tok horiz yok demokrasi gibi safsatalarla bu gunaha alet oluyorsunuz.Allah şuur versin size iran dan sonra sira bize gelecek o zaman gorecem sizi ameikali kopeklerinize yalvarirsiniz artik size yer verir ülkesinde
e artık sıra ıranda ondan sonar Turkıyeye saldıracak bu Abd ve ab serefsızı uyanık olalaım
@abdurrahmankurt uyanık değil birlik olmamız gerek. irana destek vermek gerek. şiisi sunnisi yok. yeteri kadar ayrıştık. tem düşman emperyalizme küresel güçlere hanedanlara karşı birlik olmak gerek. üretmek ve ürettiğini tüketmek gerek.
gözünüz aydın iran amerika sizede dmokrasi getiriyor ırak .libya gibi yaşadınız.
Geçtiğimiz senelerde Türkiye, şimdi de galiba İran'a geldi sıra, haydi bakalım karıştırmaya devam abd..
İran da da kadının biri çıkmış ben BAŞBAKAN OLACAĞIM diyor...Hiç te yabancı gelmedi
Olsun sıkıntımı var
İRAN HALKI OYUNA GELMEYİN BİZDEDE GEZİDE DENEDİLER OLAN ÜLKEYE OLUYOR
Ulan yıllardır koyun gibi ülkeye bir çivi çakmadan işi gücü çalışanları engellemek olan bir partiye kayıtsız şartsız oy gerektiğinde Yahudi Hristiyan demeden işbirliği yapanlara oy veren gerizekalılar nerde bi olay olsa onu getirip Türkiye ye bağlayacak kadar aşağılık sınız bırakın artık bu palavraları kabak tadı verdi siz böyle yaptıkça bu millet sizden nefret ediyor kuru kafalar gerçi bunu mynet yayınlamaz ya her yerde olduğu gibi burda da iş birlikçisiniz
çevremizde olan olayları farkeder tek adamlıgın verdigi zararı iaşllah fark eder bu halk işallah
ajanlar iş başına amerika oyun oyunuyor diyorlar devletin hiç suçu yok sütten çıkmış ak kaşık evletin bütün kurumları rahat halk sefalet içinde okadar petrolün parası nereye gidiyor yazıklar olsun ki dış güçlere oyun oynatıyorlar sonra oyuna gelmeyin devlet büyükleri ne işe yarar makam mevki sahibi olup hava atmayamı geçen irandaydım anlattılar doktor çocuğun kolunu dikiyor parası olmayıncada dikişleri sökmüş sonrada millet ayaklanıncada kızıyorlar rahatları kaçmıştır devlet büyüklerinin
Uydurma terörist bile diktiği yeri sökmez Doktormu sökecek
internetin kapandığı ülkelere bak. eleştirilmek isterseniz gelişirsiniz. göstericileri öldürmek yerine onları korursanız o zakan gelişmiş ülke olursunuz.
Bunlarda savaşıp ülkemize kaçacak rte bunlarada maaş bağlayacak.Aklar yine ses etmeyecek. Ülke araplaşacak.
Hirsizliga,arsizliga,genial saltanatina Boyun egip secde edenlerin, İran halklarının direnişini ABD’ue mâl etmesi normaldir..
Bu sarıklılara!!! tam destek veren toplum taki açlık ve tüm bedenini kurtlar kemirene dek bu hurafelere hizmet edecek açıkça sonumuz İran’dan beter olacak birileri Sy.Akşenere lütfen belirtsin seçmeni halen kararsız gericilik konu olunca ön safada yer alıyor ya seçmenine şekil ver yada ASLA ama ASLA ASLA CUMHURBAŞKANI OLARAK KARŞIMIZDA DURMA ya ATATÜRKÇÜ olun yada Hepiniz yok olun gidin. Başkada sözüm yok saygılar.
sariklilara laf atana dek aç bir tarih oku bu vatani sarikli carsaflilar kurtardi senin gibi cahillerde anca satar..atatuekcu olmayanlar ölsunmu faşist herif ne bicim mantigin ve vicdaninin var adam ol adam
@ahmedferit Atatürk ve ilkelerine uymayanlara Arabistan yolu açık ülkenin kurucusuna saygı duymayanlarla işimiz yok madem saygınız yok bizdende bunu beklemeyin Noel babayı çatıda sopayla bekleyen yobazlarımı yüceltelim eğer bu faşistlikse evet faşisttim
Göstericilerinde üsse saldırması bir acayiplik yokmu iranda bulur ve yok eder ülkesini karıştıranları iran ve suud lar derhal yemendeki savaşı bitirmeleri ve özüne dönmeleri gerekmektedir siyonizst ve emperyalist düşmanlara dur demek zorundadırlar yoksa bugün iran yarın suud bae bahreyn yok olacaktır yol yakınken kardeş kanı dökmekden mezhep savaşlarını körüklemekten vazgeçin uyanın Ummet uyanın
çok sayıda diye abartılınca bende binlercesi var zannettim o sayıların üstünde demokrasi var dediğimiz Türkiyede meydana gelmekte polis hedef gözeterek silahını ateşliyor küçük çöcuk ekmek almaya gitmişti diyen ailesine günlerce polise taş atan terörist muamelesi yapılıyor sokakta öldüresiye dövülüp katledilen ünüversiteli kadın kız çocuk ayrımı yapmadan kendi gibi düşünmeyenleri demokrasi adına katleden bir zihniyet diğer taraftan demokrasi olmayan rejimine karşı abd ve israil sudilerin desteklediği asiler abd de polise ters davranışta bulunup öldürülenlerin sayısı bundan fazladır
yıkılasın iran paramparça olasin
Ey Muhammed ümmeti her ne olursa olsun şu zamanda Amerikanın istediği şeyleri yapmamak en güzelidir. Amerika söz geçiremediği kanını ememediği ülkeleri kedi gibi gözlüyor iç karışıklık çıksın diye. Ya bir düşünün Yunanistan dan itibaren dünyanın hiç bir ülkesinde ne kan ne barut kokusu var. Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde ölümden, savaştan, cahillikten geçilmiyor. Çocuk ölümleri, birbirine yapılan zulümler normal yaşıntı haline geldi. Hep birlikte şunu soralım neden hep bize kötülükler onlara güzellikler. Biz insansak onlar ne onlar insansa biz neyiz?
Irana da sira geldiyse sonra ki adim biziz etrafta karistiracak baska ulke kalmadi
ekonomik darbogaza isyan eden halkı ilk başta ABD destekledi. ama ekonomik darboğaza ambargoyla sürükleyende kendisi. oyunu görmek var alkışlamak var. bizdede buna alkış tutup aferin diyenler var!!
İranı yöneten kişi dahi; Protestoları normal bir hak olarak ilan edebiliyorsa ha vallah helal olsun.Bizde böyle şeyler yapıldığı zaman, bizimkiler protestocıları derhal vatan haini ilan ediveriyor.O zaman DEMORASİ ve DEMOKRASİ anlayışında tamamen sınıfta kalmışık...Buda şu manaya geliyor.Birileri çıkıp diyorlarya yeni Türkiye diye; işte eski Türkiye (Onların tabiri ile diyorum) daha demokrat daha ADLETLİ ve bi o kadarda hukukçu imiş.Ha bu tamamen birilerinin yeni ve eski Türkiye diye ayrıştırıyorlarya o kötü sözlerden yola çıkarak diyorum yani.
2020 yılında amerika türkiyede büyük oyunlar yapacak akıllı olmamız lazım
Sonuna kadar İran devletinin yanındayız. Yakıp yıkmak düşünce özgürlüğü değildir. Şu anda sokaklarda olanlar tam da ABD'nin istediğini yapıp vatanlarına ihanet ediyorlar. Bizdeki muhalif koyunlar gibi.
fiyat atışlarıda bizimkinin yarısıdır en fazla
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