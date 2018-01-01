Son dakika! İran'da ölü sayısı artıyor, Trump'tan sert tepki

İran Devlet Televizyonu'nun verdiği bilgiye göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ancak başka bir ayrıntı verilmedi. Gösteriler, ülkede 2009'dan bu yana yaşanan en büyük protesto dalgası...
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Halk, hükümeti protesto etmek ve eleştirmekte özgürdür" dedi. Ancak halkı provokasyonlara karşı uyardı. Gelişmeler ABD'nin de yakın takibinde. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Halkın kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz" denildi. ABD Başkanı Donald Trump da yeni yılın ilk dakikalarında İran'a yüklendi. Trump Twitter'dan "İran barışçıl göstericilerin iletişim kuramaması için interneti kapattı, iyi değil" mesajını paylaştı.
ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI
Öte yandan bir açıklama daha yapan Trump, Twitter hesabından, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadelerini kullandı.
ÜLKENİN BÜYÜK KISMINA YAYILDI
28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.
Protestolarda dün gece 10 kişi öldü yüzlerce kişi gözaltına alındı.
İran İSE Meşhed kentinde perşembe günü başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protesto gösterilerini bazı devletler, "halkın barışçıl gösterileri" olarak nitelendirirken, İran yönetimi bu devletleri iç işlerine karışmakla suçladı.
GÖZALTILAR 200'Ü AŞTI
Aralarında hükümete yakın Fars haber ajansının da bulunduğu haber kaynakları, ülke genelindeki gözaltı sayısının 200'ü aştığını aktarıyor. Tahran Vali yardımcısı Ali Aşgar Naserbakht, gözaltına alınanların 40'a yakınının eylemcilerin liderleri olduğunu ifade ediyor.
Fars haber ajansı, Pazar günü protestolara katılımın azaldığını ifade ederek polisin toplanan gruplara tazyikli suyla müdahale ettiğini aktardı.
SOSYAL MEDYA YASAKLARI DÜNYA GÜNDEMİNDE
İran'da sosyal medya kullanıcıları protesto fotoğrafları ve videoları paylaşarak gösterilerin devamı için çağrılar yapmaya devam ediyor.
Twitter'da #IranProtests (#İranProtestoEdiyor) etiketiyle binlerce mesaj paylaşılmış durumda. Farsça #ÜlkeGenelindeProtesto etiketi de en çok kullanılan etiketler arasında.
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