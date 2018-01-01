Son dakika! İran'da ölü sayısı artıyor, Trump'tan sert tepki

İran Devlet Televizyonu'nun verdiği bilgiye göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ancak başka bir ayrıntı verilmedi. Gösteriler, ülkede 2009'dan bu yana yaşanan en büyük protesto dalgası...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Halk, hükümeti protesto etmek ve eleştirmekte özgürdür" dedi. Ancak halkı provokasyonlara karşı uyardı. Gelişmeler ABD'nin de yakın takibinde. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Halkın kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz" denildi. ABD Başkanı Donald Trump da yeni yılın ilk dakikalarında İran'a yüklendi. Trump Twitter'dan "İran barışçıl göstericilerin iletişim kuramaması için interneti kapattı, iyi değil" mesajını paylaştı.

ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI

Öte yandan bir açıklama daha yapan Trump, Twitter hesabından, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadelerini kullandı.