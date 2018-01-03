Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Birçok kentte gösterilerde, "Liderimiz, hazırız" ve "İsyancılara ölüm" sloganı atıldığı gözlendi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün yaptığı açıklamada, İran'ın düşmanlarının ülkede isyan ve karışıklık çıkardığını öne sürmüştü. İran çapında başlayan rejim destekçisi eylemler Hamaney açıklamalarından sonraki gün meydana geldi.
Öte yandan, İran Lideri Ali Hamaney'e bağlı Tebliğat Kurumu tarafından cuma günü düzenlenecek rejime destek mitinginin de ertelendiği belirtildi.
İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.
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