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Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 10:22 | Son Güncelleme 1 saat önce

İran’da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemlerin nereye evrileceği dünyanın gündeminde. En az 27 kişinin öldüğü söylenen protestolar ülkede büyük bir iç karışıklığa neden oluyor. İran devlet televizyonu, bu sabah on binlerce rejim destekçisi kişinin İran genelindeki birçok kentte gösteriye başladığını duyurdu.

Birçok kentte gösterilerde, "Liderimiz, hazırız" ve "İsyancılara ölüm" sloganı atıldığı gözlendi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün yaptığı açıklamada, İran'ın düşmanlarının ülkede isyan ve karışıklık çıkardığını öne sürmüştü. İran çapında başlayan rejim destekçisi eylemler Hamaney açıklamalarından sonraki gün meydana geldi.

Öte yandan, İran Lideri Ali Hamaney'e bağlı Tebliğat Kurumu tarafından cuma günü düzenlenecek rejime destek mitinginin de ertelendiği belirtildi.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
protesto İRAN Hasan Ruhani

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
DÜN IĞDIRLI BİR ARAKADAŞ ANLATIYOR. BU SÜRE İÇİNDE İRANDA 9 GÜN KALDIM 8 VİLAYETİNİ GEZDİM DÜNYA BASININDAKİ ABARTILARDAN HİÇ BİR OLAYLA KARŞILAŞMADIM. KENAR MAHELLERDE 100- 200 KİŞİLİK GURUPLAR OLDUĞUNU DUYDUM DİYOR.DÜNYA SİYONİST BASINI VERYANSIN EDİYOR İSLAM DÜŞMANLIĞI İÇİN DİYOR. ŞAH DÖNEMİ TAMAMEN SİLİNMİŞ İRANDAN ABD ANCAK HAVA ALACAK BÖLGEDE DİYOR.ŞU AN TÜM HALK BU OYUNUN SONUNU İZLEMEYE KİTLENDİ İRANDA DİYOR. BAKINIZ BU GÜN İÇİN TÜM ŞEHİRLERDE REJİME (İSLAMA) BAĞLILIK MİTİNGLERİ BAŞALAYACK İRANDA DİYOR.BEYLER BU İŞTEN İRAN GÜÇLENEREK ÇIKACAK YENİ DÜNYADA,YİNE.
İstanbul büyükşehir belediyesi ve başakşehir belediyesi bahçeşehir'e hizmet vermiyor, en yüksek vergileri ise burada oturanlardan alıyor ve yandaş bölgelere rant yaratıyor, bizimde sokaklara dökülmemizi mi bekliyorsunuz? mevlut uysal bir lira yatırım yapmadığın bölgemizi vergilerdemi hatırlıyorsun, birgün mutlaka bu ihanetinizin hesabını vereceksiniz. hakkımız vergilerimiz haram olsun.
heeyy özgürlük!
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