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Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

ABD yönetimi İran’la yapılan nükleer anlaşmayı bozmaya çalışırken, İsrail’den de Tahran’ı ve Suriye’deki İran hedeflerini vurma tehdidi geldi.

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suudi Arabistan'ın online haber portalı Elaph'a konuştu. Lieberman, İran’a bağlı kuvvetlerin kendilerine saldırması durumunda, başkent Tahran’ı hedef alacaklarını söyledi.

Bu günlerde ABD’de görüşmelerde bulunan İsrailli bakan, İran rejiminin son günlerini yaşadığını iddia etti.

Elaph, İsrailli yetkililerle yaptığı röportajlarla dikkat çeken bir yayın mecrası. Kasım ayında yine Elaph internet sitesinde İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un röportajının yayımlanması, dünya kamuoyunu şaşırtmıştı. Bu şaşkınlığın gerekçesi, ilk kez yüksek rütbeli bir İsrailli askerin Suudi Arabistan’daki bir yayın organına konuşmasıydı.

Bir ay sonra da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı ülkesine davet ederek gündem olan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran'ın Lübnan'da füze tesisi inşa ettiğini ileri sürerek söz konusu yeri vuracaklarını ilan etmişti.

Ortadoğu'da ezeli düşmanlar Suudi Arabistan ve İran arasında devam eden vekalet savaşlarında İsrail beklendiği gibi Suudi Arabistan'ın yanında saf tutuyor. Suudi Arabistan İsrail’i tanımasa da, iki ülke de Ortadoğu’da İran’ın güçlenmesini bölgesel konjonktür içerisinde kendi menfaatleri için istemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran israil Son dakika

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Arap ırkı beter olsun Yahudiler beter olsun Türk ırkı var olsun.
iran a destek vermemiz gerekir çünkü ya sıra bizde ya onlarda .! oyuna gelmemek lazım ....
İRANI VURMAK SIKAR İSRAİL İRAN NE SURIYE NE LİBYA NE IRAKA BENZER
hepsi yalan.. Abd ve İsrailin Ortadoğu'daki en büyük müttefiki İran'dır.. 38 yaşındayım çocukluğumdan beri Abd ve İsrail, İran'ı vuruyor
ha simdi hukumet abd tanlisi olur iran rejimi der musluman degil der ler gelecekte gorecez
HA "SUUDİ",HA "YAHUDİ" VAR MI BİRBİRİNİZDEN FARKINIZ? BAZILARINA KÜPE OLSUN! SONRA DA ÇIKIP ELHAMDÜLİLLAH BİZ MÜSLÜMANIZ DİYORLAR!!!
İSRAİL KAŞINIYOR.
İran a sıkar biraz
israil asla kalıcı bir devlet değil,büyük bir savaş olacak ve yahudiler öldürülerek kalanlar kovulacak
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