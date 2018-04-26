Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suudi Arabistan'ın online haber portalı Elaph'a konuştu. Lieberman, İran’a bağlı kuvvetlerin kendilerine saldırması durumunda, başkent Tahran’ı hedef alacaklarını söyledi.

Bu günlerde ABD’de görüşmelerde bulunan İsrailli bakan, İran rejiminin son günlerini yaşadığını iddia etti.

Elaph, İsrailli yetkililerle yaptığı röportajlarla dikkat çeken bir yayın mecrası. Kasım ayında yine Elaph internet sitesinde İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un röportajının yayımlanması, dünya kamuoyunu şaşırtmıştı. Bu şaşkınlığın gerekçesi, ilk kez yüksek rütbeli bir İsrailli askerin Suudi Arabistan’daki bir yayın organına konuşmasıydı.

Bir ay sonra da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı ülkesine davet ederek gündem olan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran'ın Lübnan'da füze tesisi inşa ettiğini ileri sürerek söz konusu yeri vuracaklarını ilan etmişti.

Ortadoğu'da ezeli düşmanlar Suudi Arabistan ve İran arasında devam eden vekalet savaşlarında İsrail beklendiği gibi Suudi Arabistan'ın yanında saf tutuyor. Suudi Arabistan İsrail’i tanımasa da, iki ülke de Ortadoğu’da İran’ın güçlenmesini bölgesel konjonktür içerisinde kendi menfaatleri için istemiyor.