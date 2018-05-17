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Son dakika! İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 01:49 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait askeri noktaları vurdu.

Son dakika! İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait askeri noktaları vurdu. Arap medyasına ve AA'nın askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre Kuzey Gazze'de bulunan Beyt Lahiya hedef alındı. Ayrıca Gazze şehrinin batısnın da vurulduğu açıklandı. Batı ve Kuzey bölgesine karşı gerçekleşen saldırıda yaralanan olmadı.

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israil Hamas

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