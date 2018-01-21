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Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 13:56 | Son Güncelleme 28 dakika önce

YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'den (DSG) çarpıcı bir açıklama geldi. Açıklamada üstü kapalı olarak Türkiye'ye düşman olunmadığı öne sürüldü: "DSG, IŞİD'i yenilgiye uğratmaya ve Suriye'de istikrarı sağlamaya odaklanan bir barış hareketidir. Kahraman savaşçılarımız sayesinde 'mezarlıkta yer edinen' IŞİD dışında hiç kimseye karşı bir düşmanlığımız bulunmuyor."

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Sputnik'te yer alan habere göre, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Afrin harekatıyla ilgili açıklamasında, "DSG, IŞİD'i yenilgiye uğratmaya ve Suriye'de istikrarı sağlamaya odaklanan bir barış hareketidir. Kahraman savaşçılarımız sayesinde 'mezarlıkta yer edinen' IŞİD dışında hiç kimseye karşı bir düşmanlığımız bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

IŞİD'i nihai olarak yok etmek için Suriye'nin doğusunda düzenledikleri operasyonun sürdüğünü de belirten DSG, "Son 24 saat içinde IŞİD'le yaşanan çatışmalarda çok sayıda kahramanımızı yitirdik. Operasyon tamamlanma aşamasında ve operasyonu bitirmeye hazırız ancak Türkiye'den Afrin'e yapılan beklenmedik saldırılar IŞİD'in yeniden canlanması yönünde tehdit oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

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YPG IŞİD DSG TSK Son dakika Afrin

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