Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Suriye Humus şehrinde Tayfur hava üssünün yakınında yüksek ses patlamaları duyulduğu iddia edildi. Son dakika habere göre, Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken Suriye hava savunmasının yanıt verdiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin üsse atılan birkaç füzeyi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Saldırıda içerisinde İran destekli milislerin de bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
4 HAVA ÜSSÜNE 8 FÜZE ATILDI
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıkladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının, İsrail uçakları tarafından Moskova saatiyle 03.25-03.53 arasında Suriye hava sahasına girmeden düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Lübnan’dan T-4 hava üssüne 8 füze attı. Suriye Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma birimleri, saldırı sırasında 5 güdümlü füzeyi yok etti. 3 füze üssün batı kısmına düştü." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Rus askeri danışmanların saldırıdan zarar görmediği kaydedildi. İsrail ise henüz bir açıklama yapmadı.
TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ
Dün ABD Başkanı Donald Trump, Doğu Guta'daki saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutmuş ve rejimin 'büyük bedel' ödeyeceğini söylemişti. Ancak AFP'ye konuşan Pentagon'dan bir yetkili, "Savunma Bakanlığı şu an Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirmiyor" ifadelerini kullandı.
FRANSA: HAVA KUVVETLERİMİZ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMEDİ
Fransız ordusundan yapılan açıklamada, Fransa Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de herhangi bir saldırı gerçekleştirmediği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD lideri Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Guta'nın Duma semtinde kimyasal silah kullanıldığını belirten liderler, tüm sorumluların açık bir şekilde ortaya çıkarılmasını istedi.
İSRAİL ORDUSU YETKİLİLERİ BİLGİ VERMEDİ
İsrail ordusu geçtiğimiz Şubat ayında üsse yönelik bir saldırı gerçekleştirmişti. Sputnik'in ulaştığı İsrail ordusu yetkilileri konuyla ilgili bilgi vermeyi reddetti. Öte yandan Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyon kanalı, füzelerin Akdeniz'den atıldığını ve Lübnan üzerinden geçerek Suriye'ye düştüğünü belirtti.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İSRAİL'E KINAMA
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında 30 Mart tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Gazze sınırında yaşanan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail'in 30 Mart 2018 tarihinden bu yana gerçekleştirilen barışçı protestolarda aralarında gazeteci Yaser Murtaja'nın da yer aldığı 29 masum kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Bu saldırgan tutumuyla tüm uyarılara karşın uluslararası hukuku ayaklar altına alan ve görevini yapan gazetecileri dahi hedef almaktan çekinmeyen İsrail’e karşı uluslararası toplumun ortak tavır almasını bekliyoruz" denildi.
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