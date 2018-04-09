Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Suriye Humus şehrinde Tayfur hava üssünün yakınında yüksek ses patlamaları duyulduğu iddia edildi. Son dakika habere göre, Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken Suriye hava savunmasının yanıt verdiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin üsse atılan birkaç füzeyi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Saldırıda içerisinde İran destekli milislerin de bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

4 HAVA ÜSSÜNE 8 FÜZE ATILDI



Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıkladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının, İsrail uçakları tarafından Moskova saatiyle 03.25-03.53 arasında Suriye hava sahasına girmeden düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Lübnan’dan T-4 hava üssüne 8 füze attı. Suriye Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma birimleri, saldırı sırasında 5 güdümlü füzeyi yok etti. 3 füze üssün batı kısmına düştü." ifadeleri kullanıldı.