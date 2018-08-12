Suriye'de İdlib'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamda, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede sabah 4 sularında büyük çaplı patlamalar meydana geldi." dedi.
Hac Yusuf, "Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı, 32 sivil hayatını kaybetti, en az 45 kişi yaralandı." diye konuştu.
ENKAZDAN 13 SİVİL KURTARILDI
Arama kurtarma çalışmalarında 13 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Yusuf, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, çevredeki çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğünü söyledi.
Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor. (AA)
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