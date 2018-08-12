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Suriye'de İdlib'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilinin Sermada ilçesinde medyana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Suriye'de İdlib'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamda, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede sabah 4 sularında büyük çaplı patlamalar meydana geldi." dedi.

Hac Yusuf, "Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı, 32 sivil hayatını kaybetti, en az 45 kişi yaralandı." diye konuştu.

ENKAZDAN 13 SİVİL KURTARILDI

Arama kurtarma çalışmalarında 13 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Yusuf, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, çevredeki çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğünü söyledi.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye İdlib patlama sermada

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AMERİKA RUSYA AB İLE ORTAK ORTADOĞUDA AMAÇLANAN OLDURULDU ŞİMDİ ORTAK OYNANANLARLA MÜCADELE EDEN DÜŞMAN KAHRAMAN OLARAK KENARA ÇEKİLECEKLER AMACA ULAŞILMIŞ OLUNACAK OYUNCU ORTAK OYUNCULAR AYARLI ELEMANLAR HAİNLERDE KAHRAMAN OLACAK MİLLETİN GÖZÜNDE NE YAPTI ETTİ AMA ADAMI YEDİLER OLACAK...BU OYUNUN HESABI SORULACAK...BİZ MÜSLÜMANIZ.MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN GİBİ DAVRANIR DAVRANMAYAN KANDIRAN ALDATAN Bİ YERE YAZSIN ÖLÜMÜ ÖZLEYECEK ÖZLEYECEEKKKKKKKKKKKKK
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