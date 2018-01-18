Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Son Güncelleme 1 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 14:49 |1 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad "Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek" dedi. Devlet televizyonunun aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikdad ayrıca "Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Mikdad'ın açıklamalarını Suriye Devlet Televizyonu duyurdu. Mikdad "Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek" dedi. 'SURİYE HAVA SAVUNMASI HERHANGİ BİR TÜRK UÇAĞI HEDEFİNİ YOK ETMEYE HAZIR' Devlet televizyonunun aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikdad ayrıca "Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında ABD ile yaşanan son kriz ve Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında konuştu. Reuters'a göre, Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Menbiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Son dakika Türk askeri vuruyor! Taciz ateşine anında karşılık! Bakan, Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında "Havadan müdahale için koordinasyon olmalı. Rusya ve İran'la görüşüyoruz. Nasıl İdlib'e gözlemci yerleştirmemiz Astana'daki koordinasyonla olduysa, hava operasyonları da öyle olabilir" ifadesini de kullandı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"BİZ TAM OLARAK TATMİN OLMADIK" Sözde bir terör ordusunun kurulması, geri dönülmez hasar açar dedik. Yapılan tüm açıklamalara rağmen, biz tam olarak tatmin olmadık. Bu adımları devam ettirirlerse, Suriye'nin geleceği de tehdit altına girer. "ABD, MÜMBİÇ'TE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI" ABD bize Mümbiç'te verdiği sözü tutmadı. YPG, Membiç'ten çekilmedi. Bizim adım görmemiz gerekiyor. Öyle ya da böyle demeleri, bizi tatmin etmez. ABD'nin artık somut adım atmasını bekliyoruz. YPG'deki silahları toplama sözü vermişlerdi. Hamburg'da olsun, diğer görüşmelerde olsun, Beyaz Saray'da olsun, telefon görüşmelerinde olsun, kendileri söylediler. 'Verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz ve Rakka operasyonunda olsun toplayacağız' dediler. Bunun mümkün olmadığını defalarca anlattık ve bugün de görüyoruz. "ERDOĞAN, BİR SÖZ VERDİĞİ ZAMAN TUTAR" ABD gibi bir ülke sözünü tutmalı. Bu ülke güvenilir olmazsa kim bunlarla yola çıkar? Dünyada seven sevmeyen herkes bunu söyler: 'Erdoğan bir söz verdiği zaman tutar.' Liderlerde olması gereken bir özellik bu.

"AMERİKA, TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİ BIRAKMALI" ABD, terör örgütüne desteği bırakmalı. ABD Pakistan'ı bu konuda eleştiriyor. Ama kendileri 'Ben süper gücüm, yaparım' diyorlar." BAŞBAKAN VE HÜKÜMETTEN DE TEPKİ GELDİ Afrin operasyonu için hazırlık yapan Türkiye, ABD'nin 'Sınırda terör ordusu kuracak' açıklamasına sert tepki göstermişti. ABD'den dün iki açıklama peş peşe geldi. Pentagon "Suriye'de sınır gücü kurulmayacak" açıklaması yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var. Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok" dedi. Bu açıklamalara Türkiye'den peş peşe yanıtlar geldi. İşte açıklamalar... Başbakan Binali Yıldırım "Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Birbirini tekzip eden açıklamalar geliyor. Bir gün sınır güvenlik ordusu kurulacak deniyor, daha sona 'biz öyle demedik' diyor. Hudutlarımızda terör ordusu kurulmasına izin vermeyiz" dedi.