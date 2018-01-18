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Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 14:49 | Son Güncelleme 1 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad "Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek" dedi. Devlet televizyonunun aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikdad ayrıca "Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Mikdad'ın açıklamalarını Suriye Devlet Televizyonu duyurdu. Mikdad "Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek" dedi.

'SURİYE HAVA SAVUNMASI HERHANGİ BİR TÜRK UÇAĞI HEDEFİNİ YOK ETMEYE HAZIR'

Devlet televizyonunun aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikdad ayrıca "Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında ABD ile yaşanan son kriz ve Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında konuştu. Reuters'a göre, Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Menbiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

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Bakan, Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında "Havadan müdahale için koordinasyon olmalı. Rusya ve İran'la görüşüyoruz. Nasıl İdlib'e gözlemci yerleştirmemiz Astana'daki koordinasyonla olduysa, hava operasyonları da öyle olabilir" ifadesini de kullandı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"BİZ TAM OLARAK TATMİN OLMADIK"

Sözde bir terör ordusunun kurulması, geri dönülmez hasar açar dedik. Yapılan tüm açıklamalara rağmen, biz tam olarak tatmin olmadık. Bu adımları devam ettirirlerse, Suriye'nin geleceği de tehdit altına girer.

"ABD, MÜMBİÇ'TE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI"

ABD bize Mümbiç'te verdiği sözü tutmadı. YPG, Membiç'ten çekilmedi. Bizim adım görmemiz gerekiyor. Öyle ya da böyle demeleri, bizi tatmin etmez. ABD'nin artık somut adım atmasını bekliyoruz.

YPG'deki silahları toplama sözü vermişlerdi. Hamburg'da olsun, diğer görüşmelerde olsun, Beyaz Saray'da olsun, telefon görüşmelerinde olsun, kendileri söylediler. 'Verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz ve Rakka operasyonunda olsun toplayacağız' dediler. Bunun mümkün olmadığını defalarca anlattık ve bugün de görüyoruz.

"ERDOĞAN, BİR SÖZ VERDİĞİ ZAMAN TUTAR"

ABD gibi bir ülke sözünü tutmalı. Bu ülke güvenilir olmazsa kim bunlarla yola çıkar?

Dünyada seven sevmeyen herkes bunu söyler: 'Erdoğan bir söz verdiği zaman tutar.' Liderlerde olması gereken bir özellik bu.

"AMERİKA, TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİ BIRAKMALI"

ABD, terör örgütüne desteği bırakmalı. ABD Pakistan'ı bu konuda eleştiriyor. Ama kendileri 'Ben süper gücüm, yaparım' diyorlar."

BAŞBAKAN VE HÜKÜMETTEN DE TEPKİ GELDİ

Afrin operasyonu için hazırlık yapan Türkiye, ABD'nin 'Sınırda terör ordusu kuracak' açıklamasına sert tepki göstermişti. ABD'den dün iki açıklama peş peşe geldi. Pentagon "Suriye'de sınır gücü kurulmayacak" açıklaması yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var. Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok" dedi. Bu açıklamalara Türkiye'den peş peşe yanıtlar geldi. İşte açıklamalar...

Başbakan Binali Yıldırım "Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Birbirini tekzip eden açıklamalar geliyor. Bir gün sınır güvenlik ordusu kurulacak deniyor, daha sona 'biz öyle demedik' diyor. Hudutlarımızda terör ordusu kurulmasına izin vermeyiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım" ifadesini kullandı.

AFRİN'İN KÖYLERİNDE BEZ PARÇALARI İNDİRİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Karababa, Meydanko köylerinde herhangi bir hareketlilik gözlenmedi.

Sınırın sıfır noktasından çıplak gözle görülen köylerdeki sessizlik sürüyor. Bazı binalarda daha önce asılan terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının ise indirilmesi dikkat çekti. Afrin'i karşıdan gören Hassa ilçesinin sınır hattına da askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Suriye Afrin Faysal Mikdad

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
sıktır ordan arkanıza geçmeyen kalmamış Türkiye'ye mi namuslu ayağı yapıyorsunuz. O zaman toprağına sahip çıkacaksın ki bize havlamasin
bunlarınki fahişenin bakireyim demesine benziyor
Münbiç te amerika var.Bopçu akp oraya operasyon yapsında görelim.Afrin de ruslar var.Amerika akp yi afirin e sürüyor.Akp de Bopçu amerikan milliyetçisi bir parti amerikaya itaat ediyor.Olay bu.Amerika ya kızıp Rusların bölgesine girmeklw övünmek akkoyunları mutlu edebilir.Ama Türk akıllıdır.Bu akğ Bopçudur.njayın artık.Afrin e de girin ama münbiç le başlayın önce.
@smharunkaya helal.kısa ve net açıklama
Konuşana değil konuşturana bakacaksın. Bahsettiği hava savunma sistemi RUS hava savunma sistemidir. Yani bunları konuşturan O çok güvendiğimiz RUSYA dır... Ve Mesajın yerine ulaştığının farkındalar.
@smharunkaya BU HAVLAMA, RUSYA GAZINA BENZİYOR.
kendi topraklarini korumasini kollamasini yapamazsan abd de gelir rusya da gelir turkiye de gelir. simdi bosuna aglayip zirliyor suriyeli yetkililer. is isten gecti artik.
Bir Rus atasözü şöyle der.. Camdan evin varsa, komşunun evine taş atma !
Rusyadan izin almaya gittiler afrine girelim diye işe bak
desene suriyeyi komple temizlemek lazım bu namussuz kimin ağzıyla konusyo senin ülkenmi varda sen neyin bakanısın mal suriye bi bos dere artık sende dere bakanısın!!!
iki ucu boklu değnek , Esat altı ayda giderrrrr den nereye geldik ??????
Vurun vurun Türk uçağını da görün ne oluyor.Bir uçak daha düşürmenizi kaldırmaz bu millet.Burada ki Suriye'lileri kestireceksiniz millete.Zaten herkes gıcık oluyor elli çocukla keyf çatmalarına.
Suriyede ABD 4000 Tır silah gönderdide tek bir kelam etmedilerdi bunlar Yiyosa birtek Füze atarsınız Bizde Rotayı ŞAM a çevirmeye bahane arıyoz zaten
TAYYIBE'Yİ YİNE KANDIRIYORLAR.ORDU KURMACAZ DİYO,SURIYEDE İŞİN NE.VERDİĞİN SİLAHLARLA DÜĞÜNDE HALAYMI CEKECEKSİN.AH TAYYIBE AH BAŞIMIZA BELA ETTIN ELİN PİSLİNİ.DEFFOL
Suriye önce kendi ülkesinin vatandaşlarını bakamıyor kalkmış Türk uçaklarına müdahale edecekmiş,birde tehdit savuruyor edepsiz herif.
amerikan rusyanın kucagindan konuşma bi gece ansızın gelecez
BOP'A USAKLIK YAPIP BOYNUNDA YAHUDİ MADALYASI TAŞIYAN PAPANIN COCUKLARI TÜRKLÜĞU BÖLÜCÜLÜK SAYAN ARAPSEVERLERI PYD YE KIRIDOR ACANLARI TANIDIM IHANETLERI BELGELI HAINLER GITMEDIKCE ÜLKE DUZELMEYECEGINE INANDIM. IYI PARTIYE GECTIM... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
@mah6bsddn4 burada yazdığın diğer sahte hesaplarınla birlikte iyi partiye geçtin değil mi gardaş!
aynısını Suriye bize yapsaydı. bizde aynı cevabı verirdik.
PUTIN ACIKLAMASINI YAPMIS BOPCULAR ABD KAYIGINA BINDI KANDIRILDILAR PYD YE KIRIDOR AÇTILAR KANDIRILDILAR PUTININ KUCAGINA OTURDULAR KANDIRILDILAR... YAVRUM PUTINE DEGIL ESADA OZUR MEKTUBU YOLLAYIN IRAN RUSYA ABD SURIYEDEN CIKSIN BURDAKI SURIYELILER ULKESINE GITSIN...
SURİYELİ BAKAN YARDIMCISININ VERDİĞİ BEYANAT TAM BİR FİYASKO. ADAMA SORMAZLAR MI, AŞAĞI DÜŞEN DONUNU ÇEKMEYE MECALİN YOK. ÖNÜNE GELEN SURİYEYİ DÜDÜKLEMİŞ. SEN KALKMIŞ TÜRKİYE'YE HOROZLANIYORSUN. YAR.....IM GÜCÜN YETİYORSA BİR TANE UÇAK KALDIR.
güleceğim yoktu :))
kimsiniz la siz? kacan sozde vatandaslarinizi topalayin ilk once. kendi halkina huzur vermemissin kalkmis burda.olayan gucunle sozde tehdit ediosun. elin bilmem nesine guvenerek laf salatasi yapma
SURİYENİN SATILMIŞLARI HAİNLİKLERİNİN BEDELİNİ ÖDEYECEK..OSMANLIYI ,TÜRK ASKERİNİ ARKADAN VURAN ARAP SOYSUZLARININ SONU GELDİ..
Bence sizi yüzbinlerce masumun katili Esat ve ABD'ye vurun.
F 16 ya kremit atan bir milleti cocukca tehditlerinizle korkutamazsiniz istesek sizi tükürüğümüzle bogarız it sürüleri, ben giderim oğlum gelir oğlum gider torunum gelir bu hep böyleydi böyle kalacak...
türkiye bir oyunun içine girdi ortada henuz birşey yokken birden mahalle kabadayısı gibi davrandı bu oyunun nereye gideceği pek belli olmaz.afrini bir şekilde alsa bile orada duramaz.o halde bu ne gösterisi yeni bir tiyatro başladı.maalesef türkiye çabuk gaza gelen bir ulke hesap kitap yok rastgele tiyatro
sınırınızı temizleyin teröristlerden bizde müdahale etmeyelim
bu ne küstahlıktır bu nasıl bir piyonluktur sen kimsinki türkiye cumhuruyetini tehdit etmeye çalısıyorsun
hadi ordan zavalli
Rusyadan izin alıncak suriye sesini çıkarmıycak Öso girecek
olan mehmetcige olacak
İlk yorumu ben yapayım.Sayın Erdoğan din ve mezhep masallarını bir tarafa bırakıp hakiki dünyada uyanmalı.Esat ile anlaşarak Suriye yi pislik katillerden temizlemeli.ABD ye de o zaman yol gösterilmeli.Dün Bodrum da deniz keyfi yaptığın kardeş Esat ı aynı Kardeşi Sayın Gül gibi görme.Bu vatanın bekası.Sadece Esat katillikle suçlanamaz.Oraya karışan tüm devletler de katildir.o zaman oturup katıller anlaşacak.Yoksa Devlet Bahçeli şüpheye düşerek yılana sarılacak.
erdoğan suriyedeki ateşe atlıyor tek adamlık böyle bisey ışte.neyse geçmiş olsun artık bunlar daha iyi gunlerimiz
KİM KİMİN DOSTU..KİM KİMLE SAVAŞACAK..BİLEN VARSA AÇIK AÇIK YAZSSIN..
adamlarin girilmedik yeri kalmamis. amerika risyaya satabildigini datmis. bize gelincemi lololo hassss
bakalım neler olacak görucez
suriye dış işleri bakan yardimcisi kendi ülkesinin bölünmesine zemin hazırlıyor esad bunu neden asmiyor acaba hain heryerde haindir
al işte burdan yak
suriyede silahmı kaldı ordumu
bunlar iyi günler
osmanlı geliyor savulun
lafla herkes herkese kafa tutuyor ama icraat yok uçaklar gelsin bak o zaman görelim bu sözler agzındanmı götündenmi çıkıyor
mış mış.huzusuzlugumuz hat safhada.
ABD FETÖ darbesi hazırlayarak Erdoğan ı ve rejimi devirmek için harekete geçti.Türk halkı yeri yerinden oynattı.Şimdi Suriye de Esat ı devirmeye çalışmak ta onlar için aynı şeydir.Şunu söyleyeyim,Esat ı demokrasiye davet eden zat ülkesine tam bir Esat yönetimi getirme işi ile meşgul Bu ne kıskançlık bu ne kindarlık
bizde ülkemizde ki suriyelileri yok etmeye hazırız
Türkiye Suriye ile iş birliğine gitmeli.
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