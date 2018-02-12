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Suudi Arabistan'da kadınlar başsavcılıkta çalışabilecek

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 21:42 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da kadınların, ilk defa başsavcılıkta iş imkânı bulabileceği bildirildi.

Suudi Arabistan'da kadınlar başsavcılıkta çalışabilecek

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Uluslararası İletişim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, başsavcılıkta boşalan kadroların doldurulmasında üniversite mezunu kadınların da görev alabileceği belirtildi.

Başsavcılığın ülke tarihinde ilk defa kadın çalışanlara kapılarını açtığına işaret edilen açıklamada, adaylarda Suudi Arabistan vatandaşı olmak ve üniversitelerin "İslam hukuku" bölümünü iyi dereceyle bitirmiş olmak gibi şartlar arandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kurumda çalışmak isteyen Suudi Arabistanlı kadınların başsavcılığın internet sitesinden form doldurması talep edildi.

Suudi Arabistan yönetimi, bir süredir kadınlar arasındaki işsizlik oranını düşürmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bu çerçevede atılan adımlar neticesinde, ülkedeki istatistik kurumunun verilerine göre, 2016 sonunda yüzde 34,5 olan kadınlar arasındaki işsizlik, 2017'nin üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 32,7'ye geriledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Kadınlar

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