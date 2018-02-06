İstismarcı doktor Nassar'a 125 yıla kadar ek hapis cezası

Michigan eyaletindeki Eaton County'de görülen son duruşmada Nassar'a eyaletteki 'Twistars' adlı jimnastik kulübünde çalıştığı süre boyunca genç atletleri taciz etmek suçundan 40 yıldan 125 yıla kadar hapis cezası verildi.
Nassar'ın aldığı son ceza sembolik önemde çünkü halihazırda çocuk pornografisi ile ilgili suçlardan 60 yıllık hapis cezasını çeken Nassar, daha önce Ingham County'deki duruşmada da 40 yıldan 175 yıla kadar hapis cezası almıştı.
Son cezayla bir önceki hapis cezası eş zamanlı olarak uygulanacak. Suçlarının bazılarının tarihi 1990'lı yıllara kadar uzanan Nassar'ın ömür boyu cezaevinde kalacağı belirtildi.
NASSAR MAĞDURLARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Duruşmada yıllar boyu devam eden cinsel tacizleri için özür dileyen ve 'mağdurların mahkemedeki ifadelerinin en içteki özüne etki ettiğini' söyleyen Nassar " Ama bunun hepinizin hissettiği acı, travma ve duygularla karşılaştırıldığında sönük kaldığını kabul ediyor ve anlıyorum. İlgili herkes için ne kadar üzgün olduğumun derinliğini ve genişliğini aktarabilmem imkansız. Tanıklıklarınızın görüntüsü sonsuza kadar düşüncelerimde olacak" dedi.
'SİZİN YAPTIKLARINIZIN YANLIŞ OLDUĞUNU GERÇEKTEN ANLADIĞINIZA İKNA OLMADIM'
Ancak Nassar'ın daha önce suçunu kabul etmediğini hatırlatan ve eski doktorun 'inkar' içinde olduğunu belirten yargıç Janice Cunningham, "Sizin yaptıklarınızın yanlış olduğunu ve mağdurlar, mağdurların aileleri ve dostları üzerindeki yıkıcı etkiyi gerçekten anladığınıza ikna olmadım" diyerek Nassar'a verdiği 40 yıldan 125 yıla kadar olan hapis cezasını açıkladı.
Cezanın okunmasıyla salonda bulunanların birbirlerine sarıldıkları görüldü.
'BİR SUÇLUNUN İCABINA BAKTIK AMA ONUN SERPİLMESİNE İZİN VEREN SİSTEMLERİN DEĞİL'
Nassar'ın kendisini 16 yıl önce 15 yaşındayken taciz ettiğini 2016'da polise bildiren ve olayın kamuoyunda duyulmasını sağlayan Rachael Denhollander adlı genç kadın duruşmada yaptığı açıklamada "Bir suçlunun icabına baktık. Ancak onun serpilmesine izin veren sistemlerin icabına bakamadık" dedi.
Michigan eyaletine de mağdurların devam eden davaları için mücadele etmesi çağrısı yapan Denhollander " Her defasında soruları yanıtlamayı reddettiler. Kurumalrını korumuyı küçük çocukalrın ruhalrı üzerinde ve önünde tuttular. Artık dikaktimizi daha güçlü bir şekilde tarihteki en ciddi cinsel taciz skandalına yol açan kurum dinamiklerine çevirceğiz" ifadelerini kullandı.
250'DEN FAZLA KADIN VE GENÇ KIZ TANIKLIK YAPTI
Michigan'daki 10 günü aşan dava sürecinde 250'den fazla kadın ve genç kız tanıklık yaptı.
Bundan sonra Nassar'ın ve çevresindekilerin Michigan Eyalet Üniversitesi ve ABD Jimnastik kurumunda çalıştığı sırada gerçekleştirdiği eylemler hakkındaki çok sayıda soruşturma ve davaya odaklanılacak.
Amerikan Kolej Sporları Kurumu (NCAA) Nassar'ın suçları ile ilgili olarak olası kural ihlallerini soruşturabileceğinin sinyalini verirken, Eğitim Bakanlığı da Michigan Eyalet Üniveristesi'nin Nassar hakkındaki şikayetleri nasıl değerlendirdiğini inceliyor.
Ayrıca ABD Kongresi hem üniversiteyi, hem ABD Jimnastik Birliği (USAG) hem de Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi'ni (USOC) soruşturuyor.
'ÜZERİMDEN BİR YÜK KALKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'
Eski jimnastikçi Larissa Boyce ile bir başka jimnatikçi genç kız Nassar'ın Michigan Eyalet Üniveristesi'nde çalıştığı 1997'de, eski doktorun tacizini polise bildimiş ancak polis bir başka genç kızın 2004'teki şikayetine kadar Nassar'ı soruşturmamıştı. Polisin bu tarihten sonraki soruşturması da sonuçlanmamıştı.
Son hapis kararının ardından açıklama yapan Boyce "Üzerimden bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Nihayet artık onunla duruşmada yüzleşmek zorunda kalmayacağım" diye konuştu.
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