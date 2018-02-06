İstismarcı doktor Nassar'a 125 yıla kadar ek hapis cezası

Michigan eyaletindeki Eaton County'de görülen son duruşmada Nassar'a eyaletteki 'Twistars' adlı jimnastik kulübünde çalıştığı süre boyunca genç atletleri taciz etmek suçundan 40 yıldan 125 yıla kadar hapis cezası verildi.

Nassar'ın aldığı son ceza sembolik önemde çünkü halihazırda çocuk pornografisi ile ilgili suçlardan 60 yıllık hapis cezasını çeken Nassar, daha önce Ingham County'deki duruşmada da 40 yıldan 175 yıla kadar hapis cezası almıştı. Son cezayla bir önceki hapis cezası eş zamanlı olarak uygulanacak. Suçlarının bazılarının tarihi 1990'lı yıllara kadar uzanan Nassar'ın ömür boyu cezaevinde kalacağı belirtildi.



NASSAR MAĞDURLARDAN ÖZÜR DİLEDİ



Duruşmada yıllar boyu devam eden cinsel tacizleri için özür dileyen ve 'mağdurların mahkemedeki ifadelerinin en içteki özüne etki ettiğini' söyleyen Nassar " Ama bunun hepinizin hissettiği acı, travma ve duygularla karşılaştırıldığında sönük kaldığını kabul ediyor ve anlıyorum. İlgili herkes için ne kadar üzgün olduğumun derinliğini ve genişliğini aktarabilmem imkansız. Tanıklıklarınızın görüntüsü sonsuza kadar düşüncelerimde olacak" dedi.

'SİZİN YAPTIKLARINIZIN YANLIŞ OLDUĞUNU GERÇEKTEN ANLADIĞINIZA İKNA OLMADIM'



Ancak Nassar'ın daha önce suçunu kabul etmediğini hatırlatan ve eski doktorun 'inkar' içinde olduğunu belirten yargıç Janice Cunningham, "Sizin yaptıklarınızın yanlış olduğunu ve mağdurlar, mağdurların aileleri ve dostları üzerindeki yıkıcı etkiyi gerçekten anladığınıza ikna olmadım" diyerek Nassar'a verdiği 40 yıldan 125 yıla kadar olan hapis cezasını açıkladı. Cezanın okunmasıyla salonda bulunanların birbirlerine sarıldıkları görüldü. Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı 'BİR SUÇLUNUN İCABINA BAKTIK AMA ONUN SERPİLMESİNE İZİN VEREN SİSTEMLERİN DEĞİL'



Nassar'ın kendisini 16 yıl önce 15 yaşındayken taciz ettiğini 2016'da polise bildiren ve olayın kamuoyunda duyulmasını sağlayan Rachael Denhollander adlı genç kadın duruşmada yaptığı açıklamada "Bir suçlunun icabına baktık. Ancak onun serpilmesine izin veren sistemlerin icabına bakamadık" dedi.

Michigan eyaletine de mağdurların devam eden davaları için mücadele etmesi çağrısı yapan Denhollander " Her defasında soruları yanıtlamayı reddettiler. Kurumalrını korumuyı küçük çocukalrın ruhalrı üzerinde ve önünde tuttular. Artık dikaktimizi daha güçlü bir şekilde tarihteki en ciddi cinsel taciz skandalına yol açan kurum dinamiklerine çevirceğiz" ifadelerini kullandı.