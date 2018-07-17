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Tatil cennetinde tsunami şoku!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

İspanya’nın Mallorca kentinde çekilen tsunami görüntüleri şaşırttı. Mini tsunaminin atmosfer basıncında yaşanan değişiklikler nedeniyle gerçekleştiği açıklandı.

Tsunami nedeniyle kıyıları vuran dalgaların 1.5 metre boyutuna ulaştığı ifade edildi.

Dalgaların İspanya'daki Menorca adasını da vurduğu ifade edildi. Bu sabah yaşanan olay nedeniyle oluşan maddi zararın boyutu henüz tahmin edilemiyor.

İspanya sahillerini vuran tsunaminin atmosfer basıncında yaşanan ani değişiklikler nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.


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