İstanbul, 13 Ocak (DHA) - İsrailli arkeologlar, Tel Aviv kentinin kuzey doğusunda, "tarih öncesi bir cennet" adını verdikleri, insanların avcı-toplayıcı atalarına ait kalıntılar buldular.

İsrail Eski Uygarlıklar Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in en yoğun kara yollarından birinin yakınlarında bulunan kazı alanında, tarih öncesinde yaşamış olan avcı-toplayıcı insan topluluklarından kalma yüzlerce balta bulunduğu duyuruldu.

Araştırmacıların bulgularına göre erken insanların bölgeyi sıklıkla ziyaret etmelerinin sebepleri arasında burada bulunan su kaynakları ve kaynağı kullanmak için bölgeye gelen hayvanlar bulunuyor. Bölge, uzmanlar tarafından, akarsu, yenilebilir bitkiler ve hayvan bolluğu olması sebebiyle "tarih öncesi bir cennet" olarak tanımlandı.

İsrail Eski Uygarlıklar Otoritesi'nden Maayan Shemer, "Kimse bu kadar eski bir bölgede bir şey bulmayı beklemiyordu, ancak çok kapsamlı bulgular elde ettik, çok fazla sayıda antik Acheulean kültüründen kalma, çakmaktaşından yapılmış el aletleri bulduk” dedi.