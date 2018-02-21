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Terör örgütü 111 kız öğrenciyi kaçırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 21:47 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram tarafından bir okula düzenlenen saldırı sonrası kaybolan öğrenci sayısının 111 olduğu bildirildi.

Terör örgütü 111 kız öğrenciyi kaçırdı

Yobe eyaleti Polis Sözcüsü Abdulmaliki Sumonu, yaptığı açıklamada, Dapchi bölgesinde terör örgütünün bir okula düzenlediği saldırının ardından çok sayıda kız öğrencinin kaybolduğunu ifade etti.

Sumonu, 926 öğrenciden sadece 815'inin okulda göründüğünü belirterek, saldırıdan sonra 111 kız öğrenciden haber alınamadığını kaydetti. Bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını dile getiren Sumonu, kısa zamanda öğrencilerin kurtarılacağını söyledi.

Pazartesi günü Boko Haram tarafından eyaletin Dapchi bölgesinde bulunan bir kız okuluna baskın düzenlenmiş ve saldırı sonrası 94 öğrencinin kaybolduğu iddia edilmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
terör öğrenciler Batı Afrika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nedir bu müslüman kardeşlerimizin çektiği, Allah yardım etsin bize
BOKO HARAM DA ORANIN SAPIK TARİKARLARI. BUNLAR, BİLİM ÜRETMEZLER. SADECE KADININ BEDENİ İLE İLGİLENİRLER.
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