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Tesettüre uymayana hapis yerine ‘eğitim’

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 07:52 | Son Güncelleme 4 saat önce

İran’da tesettür kuralına uymayan kadınların artık gözaltına alınmayacağı bildirildi. Reformcuların gazetesine konuşan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, “İslami kıyafet kurallarına uymayanlar artık gözaltı merkezlerine götürülmeyecek. Haklarında dava açılmayacak” dedi.

Tesettüre uymayana hapis yerine ‘eğitim’

Başkent Tahran’da 100’den fazla merkez açtıklarını söyleyen Rahimi, kurallara uymayan kadınların ‘eğitim merkezleri’nde İslami referanslara göre ‘eğitileceğini’ açıkladı. Yarı resmi Tasnim haber ajansı ise kurallara uymayanların polis tarafından verilen derslere katılacağını bildirdi. İslami kıyafet kuralları kaldırılmayacak ve söz konusu kişi, kıyafet kuralını ihlal etmeye devam ederse hukuki işlem yapılabilir. İran’da 1979’daki İslam devrimi sonrası kadınlarda tesettür zorunlu hale getirilmişti.

PROTESTO GÖZALTILARI

İRAN’da perşembe günü ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler ikinci gününde ülke geneline yayıldı. Kirmanşah kentinde ‘hayat pahalılığını’ protesto eden göstericilere, polis dün müdahale etti. Ülkenin dış politikası, rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti aleyhine “Ne Gazze, ne Lübnan canım İran’a feda olsun”, “Kahrolsun diktatör”, “Kahrolsun Ruhani” şeklinde sloganlar atan göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

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Anahtar Kelimeler:
yasak kıyafet İRAN tesettür kuralı hüseyin rahimi

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
güzel sloganmış “Ne Gazze, ne Lübnan canım İran’a feda olsun”, “Kahrolsun diktatör”, “Kahrolsun Ruhani” ben de ne kudüs ne gazze ne suriye hepsi Türkiyeme feda olsun yaşasın Mehmetçiğin muhteşem mücadelesi kahrolsun ülkemi bu rezilliklere muhtaç edenler ve yandaşları kahrolsun diktatör bozuntusu
hangi devirdeyiz arkadaslar kapali kardeslerimiz kapali gezssin. basi acik kardeslerimiz basi acik gezssin ozgurluk olmazssa birlik beraberlik olmaz kardes olunmaz
İRAN MI?YENİLENİYOR BİZ Mİ?ESKİYE YÖNELİYORUZ.
EY İRAN KADINLARINIZ ÇOK BİLGİLİ OKUMUŞ VE MODERN. ZATEN SAÇLARINI TAAMEN ÖRTMÜYORLAR. AYRICA TÜRKİYEYE GELİNCE TESETTÜRÜ ÇIKARIP BİZİM GEÇMİŞTEKİ MODERN KADINLARIMIZ GİBİ GİYİNİP TERBİYESİ İLE DOLAŞIYORLAR.ESASEN TERBİYE AHLAK DÜRÜSTLÜK İNSANIN GİYİMİNDE DEĞİL KALBİNDEDİR.SİZ GELİN BİZİM ÜLKEMİZDE TESETTÜRLÜ BAYANLARI GÖRÜN SAÇININ TELİNİ GÖREMEZSİNİZ.SONRA SAÇININ TELİ GÖRÜNSE NE OLUR GÖRÜNMESE NE? ADAM VEYA KADIN SAÇLARIYLA DEĞİL GÖZLERİYLE ETKİLER.KURANI KERİMDE GÖZLERİİZLE DİKKATLİ BAKMAYIN DER ZATEN.SAÇIN GÖRÜNMESİN DEMİYOR.
HERKES NALINADA VURUR MIHINADA. AMERİKAN UŞAĞI BAŞARDI YİNE.
@foto5865 Bir milletin özgürlük ve demokrasi talebini Amerika'ya nasıl da bağladın helal valla. İçimizde senin gibiler oldukça düşmana hiç gerek yok.
çıkartıp atacakları türbanları haşamoları ziyan etmeyip bize. yollasalar bari . onları giymeye o kadar çok mrraklı insanlar varki. sevinirlrdi
UYMAZ UYMAZ SENMİ GERECEKSİN MEZARINA ADİ ADAM İNİN İNSANLARIN DALINDAN SONUNUZ ÇOK KÖTÜ OLUR DEMEDİ DEMEYİN İŞTE KADDAFİ İŞTE SADDAM SUNUZUN BÖYLE OLMASINI İSTEMİYORSANIZ İNİN DAKINDAN İNSANLARIN
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