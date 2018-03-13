Tillerson: ABD Rusya'nın kaygı verici eylemleri karşısında daha fazlasını yapmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington'da yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin Rusya'nın "tedirgin edici davranış ve eylemlerine" karşılık vermek adına daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

31 Mart'ta görevinden ayrılacağını belirten Tillerson, sivil hayata döneceğini açıkladı.

Tillerson, ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenliğiyle ilgili zorluklarla karşılaştığı böyle bir dönemde "yumuşak bir geçiş dönemi" yaşanması için de elinden geleni yapacağını söyledi.

Salı günü Trump, Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirdiğini açıklamış, Tillerson'ın bu karardan aynı ABD halkı gibi Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamayla haberdar olduğu anlaşılmıştı.

'Rusya adımlarını yeniden tartmalı'

Tillerson kısa süren açıklamasında ABD'nin dış politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın "tedirgin edici davranış ve eylemleri" hakkında ABD'yi uyaran Tillerson, sözlerine şöyle devam etti:

"Rusya, eylemlerinin halkının ve dünyanın geri kalanının çıkarları için en iyi adımlar olup olmayacağını dikkatlice düşünmeli.