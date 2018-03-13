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Tillerson: ABD Rusya'nın kaygı verici eylemleri karşısında daha fazlasını yapmalı

13.03.2018 21:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Washington'da yaptığı basın açıklamasında ülkesine "Rusya'nın kaygı verici eylemlerine karşı" daha fazlasını yapması çağrısında bulundu. 31 Mart'ta görevinden ayrılacağını açıklayan Tillerson, sivil hayata döneceğini açıkladı.

Tillerson: ABD Rusya'nın kaygı verici eylemleri karşısında daha fazlasını yapmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington'da yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin Rusya'nın "tedirgin edici davranış ve eylemlerine" karşılık vermek adına daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

31 Mart'ta görevinden ayrılacağını belirten Tillerson, sivil hayata döneceğini açıkladı.

Tillerson, ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenliğiyle ilgili zorluklarla karşılaştığı böyle bir dönemde "yumuşak bir geçiş dönemi" yaşanması için de elinden geleni yapacağını söyledi.

Salı günü Trump, Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirdiğini açıklamış, Tillerson'ın bu karardan aynı ABD halkı gibi Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamayla haberdar olduğu anlaşılmıştı.

'Rusya adımlarını yeniden tartmalı'

Tillerson kısa süren açıklamasında ABD'nin dış politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın "tedirgin edici davranış ve eylemleri" hakkında ABD'yi uyaran Tillerson, sözlerine şöyle devam etti:

"Rusya, eylemlerinin halkının ve dünyanın geri kalanının çıkarları için en iyi adımlar olup olmayacağını dikkatlice düşünmeli.

"Bu yolda devam ederse daha büyük bir soyutlanma tehlikesiyle karşılaşacak ve bu da hiç kimsenin çıkarına olmayacaktır."

ABD'nin nükleer silahsızlandırılması yönünde Kuzey Kore'ye yaptığı baskının beklenenden çok daha iyi sonuç verdiğini ifade eden Tillerson, Suriye'de ateşkesin sağlanması yönündeki adımlarla çok sayıda hayatın kurtarıldığını ancak daha yapılacak çok şey olduğunu da sözlerine ekledi.

'Fikir ayrılıkları'

Trump'ın Twitter'dan "CIA Başkanı Mike Pompeo, yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkaracak!" paylaşımıyla duyurduğu haber, ikili arasındaki fikir ayrılıklarını akla getirdi.

Rex Tillerson Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardında "büyük ihtimalle" Rusya'nın olduğu ve sorumluların cezalandırılmaları gerektiği yönündeki değerlendirmesine katıldığını söylemişti.

Ancak Beyaz Saray'dan konuyla ilgili olarak daha farklı bir açıklama yapılmıştı.

Trump ve Tillerson daha önce başta Kuzey Kore ile ilişkiler olmak üzere başka bazı konularda da görüş ayrılığı yaşamıştı.

Tillerson açıklamalarından birinde "İstifa etmeyi asla düşünmedim ve Trump için 'moron' demedim" ifadelerini kullanmıştı.

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