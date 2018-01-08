Trump, 200 bin El Salvadorlu'nun ABD oturumunu iptal edecek

Trump yönetimi dört ay önce de selefi Barack Obama döneminde, Latin Amerikalı kaçak genç göçmenlerin sınırdışı edilmesini önlemek için konulan programa son vereceğini açıklamıştı.

ABD'de, Başkan Donald Trump, ABD'de yaşama ve çalışma izni olan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun oturum izinlerini iptal etme kararı aldı.

EN ÇOK KİMLER ETKİLENECEK?

Korumanın sona ermesiyle ABD genelinde yaşayan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu sınır dışı edilme veya ailelerinden ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Ayrıca, bu kişiylerin sayıları yaklaşık 200 bini bulan ABD doğumlu çocukları da sınırdışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Koruma statüsü bulunan El Salvadorluların büyük kısmı California, Teksas ve başkent Washington'da yaşıyor.

Göç Araştırmaları Merkezine göre, 135 bin hanede yaşayan bu El Salvadorlular'ın dörtte biri de oturdukları evin sahibi ve ayrıca;

- % 88'i iş gücüne katılıyor

- % 10'u kendi işinin sahibi

- % 10'u ABD vatandaşlarıyla evli