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Trump: Kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 20:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Suriye'de "kalıcı bir iz" bıraktıktan sonra Suriye'deki askerlerini geri çekeceğini açıkladı.

Trump: Kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız

Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Suriye ve İran konusunda açıklamalar yaptı.

"KALICI İZ BIRAKIP, SURİYE'DEN ÇIKACAĞIZ"

"İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyeceğiz" diyerek PKK/PYD koridorunu savunan Trump, Suriye'den ne zaman çekilecekleri konusunda ise "Suriye'den çıkmayı çok isterim. Yakında eve döneceğiz. Güçlü ve kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Fransa macron Trump Suriye asker İRAN

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
SANA BİR İZ BIRAKACAKLAR AZ KALDI...
Yani türkçesi ; türkiyeye sağlam bi kazık sokup öyle ayrılacağız. Kendileri vietnamda nasıl rezil oldularsa, bizide aynı ateşe atmayı planlıyorlar
Pislikler sizin bastiginiz yerde ot bitmiyor daha ne iz birakacaksin ırakta yaptigin gibi tecavuzmu ettireceksin askerlerine insanlik disi yaratiklar
Dünya Liderdetliğni alan yalan konuşmaya devam ediyor.Amacını kargalar bile biliyor.Senin İran ile hiç bir bağın yok.Onu geç.İran da Şahı deviren ABD dir.
nasil kalici bir iz birakacaksin ,ben söyleyeyim ortodoguya özellikler müslümanlarin üzerine güclü kimyasal silah kullanarak (zaten suan suriyede deneme yaüpiyorsunuz rusya ile birlikte )kimyasal silah olmadi belkide atom bombasi kullanarak tüm müslümanlari ortadan kaldirarak büyük bir iz birakabilirsiniz . zatenamaciniz bu oldugu bastan belliydi .pentagon kasten bilerek senin gibisini baskan yapti . ortadoguda KALICI iz birakinca bu deliydi deyip ört bas edip olayi kapamk ( Saddam IRAK olayi gibi )bu sizin iblislerin planlaridir ..emme son nasil olur bilemem.MEVLA NE EYLYLERSE GÜZEL EYLER
O işi biz hallettik İran ve sizin gibi sözde devlet gerçekte terörist milletin Akdenize koridor rüyası bitti gidebilirsiniz.
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