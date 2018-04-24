Trump: Kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız

Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Suriye ve İran konusunda açıklamalar yaptı.

"KALICI İZ BIRAKIP, SURİYE'DEN ÇIKACAĞIZ"

"İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyeceğiz" diyerek PKK/PYD koridorunu savunan Trump, Suriye'den ne zaman çekilecekleri konusunda ise "Suriye'den çıkmayı çok isterim. Yakında eve döneceğiz. Güçlü ve kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız" dedi.