Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Ruhani'nin, başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarını eleştirirken kullandığı "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" sözüne Trump'tan yanıt geldi.
Twitter hesabı üzerinden "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda Trump şu ifadelere yer verdi:
"Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et."
Ruhani İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getirmiş ve Trump'ı "yalancı bir zorba" olarak nitelendirmişti.
İran'ın stratejik derinliğinin doğudan Hint alt kıtası, batıdan Akdeniz, güneyde Kızıldeniz'e ve kuzeyde Kafkasya'ya uzandığını söyleyen Ruhani, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN İRAN LİDERLERİNE 'MAFYA' BENZETMESİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın üst düzey yetkililerinin karıştığı yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer birşey tarafından yönetildiğini gösteriyor." dedi.
Bakan Pompeo, California eyaletindeki Ronald Reagan Kütüphanesi ve Halkla İlişkiler Merkezi'nde "İranlıların sesine destek" başlıklı bir panelde ABD'de yaşayan İranlılara hitap etti.
İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediğini ifade eden Pompeo, "Trump yönetimi İran halkı için sizinle aynı rüyayı görüyor. Bizim çabalarımız, tanrının yardımı ile o günler gelecek." şeklinde konuştu.
İran rejiminin, İran Devrimi ideallerini bölgeye gerekirse güç kullanarak yaymak istediğini iddia eden Pompeo, rejimin 40 yıldır İran'ın siyasi, diplomatik ve ekonomik unsurlarını bu amaca adadığını söyledi.
Pompeo, "İran rejiminin İran halkı için bir kabus olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
İran halkının üçte birinin fakirlik sınırının altında yaşadığını anlatan Pompeo, "Nükleer anlaşma sürecinde, İran'ın artırdığı petrol gelirleri İran halkına gidebilirdi. Bunun yerine teröristlere, diktatörlere ve vekalet milislerine gitti." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın üst düzey yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlayan Pompeo, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'nin, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney sayesinde kamu ihalelerinde yolsuzluk yaparak elde ettiği sermayenin en az 300 milyon dolar değerinde olduğunu iddia etti.
Pompeo, "Çoğu kişi bilmez ama Ayetullah Hamaney'in, Setad adı altında kendi şahsına ait 95 milyar doları bulan kayıtdışı yatırım fonu var. Bu varlık vergilendirilmiyor." dedi.
İran'daki birçok yetkilinin bu yolsuzluklara karıştığını öne süren Pompeo, "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer birşey tarafından yönetildiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
AA
Meral Akşener ‘istifa’ dedikten sonra ne oldu? İşte İYİ Parti’deki depremin detayları
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum