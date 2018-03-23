Türkiye'de tutuklanan Yunan askerleriyle ilgili son dakika açıklaması

Brüksel’deki AB Zirvesi’nin ardından basın toplantısında Çipras’a, Putin ile görüşme sırasında Türkiye’nin gözaltında tuttuğu iki Yunan asker konusunu gündeme getirip getirmediği ve Rus liderinin bu konuyla ilgili duruşu soruldu.

Konuya ilişkin cevabında Çipras, “Muhataplarımın telefon görüşmesi sırasında dile getirdiği duruşla ilgili konuşamam, üstelik muhataplarım büyük ülkelerin liderleriyken. Sadece şunu diyebilirim ki, Başkan Putin’e uluslararası güvenlik ve Avrupa-Rusya ilişkileriyle ilgili tutumumuzu, görüşlerimizi ve son dönemde Türkiye’nin bölgedeki eylemlerinden duyduğumuz endişeyi anlattım” ifadelerini kullandı.

Yunan Başbakan, “Elbette, iki askerlerimizin tutuklanmasıyla ilgili tutumumuzu ve görüşümüzü de anlattım” dedi.

'AB'NİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'



İki askerin serbest kalması için çalışmalara devam edeceklerini ve bu konuda Avrupa Birliği’nin desteğini beklediklerini belirten Çipras, “Yasadışı olarak Yunan askerlerinin tutuklanması Ankara’ya güveni baltalıyor ve ülkeler arasındaki güvene yardımcı olmuyor” dedi.