Türkiye'nin YPG düşmanlığına rağmen... Rusya'nın Suriye'deki planı ne?

Deutsche Welle Türkçe'ye (DW) Rusya'nın Suriye stratejisiyle ilgili kritik analizlerde bulunan Moskova Devlet Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Kerim Has, Rusya'nın PYD konusundaki tutumunun kısa ve orta vadede değişmeyeceği görüşünde. Moskova'nın artık çatışmaları sonlandırıp Suriye'deki siyasi süreci hızlandırmaya çalıştığını belirten Has, "Askeri çatışmalar arttıkça siyasi süreç arka planda kalacak ve askeri çatışmalar yeni talepleri gündeme getirecek. Bu da Moskova açısından arzu edilir bir durum değil" diyor.

Kürtlere "kültürel özerklik"

Peki Moskova'nın tasavvurunda Suriye'de kurulacak yeni düzende Kürtlerin rolü ne? Bu sorunun yanıtına dair eldeki en önemli somut veri, Rusya'nın Astana görüşmelerinin ilk turunda sunduğu, Suriyeli Kürtlere sınırlı özerklik öngören taslak. Dr.Kerim Has, taslakta "kültürel özerklik" diye nitelendirilen bu oluşumun en önemli koşulunun, "dış politika, savunma, güvenlik ve enerji alanlarında Şam rejimine tam bağımlılık" olduğunu belirtiyor. Bu da PYD'nin diğer ülkelerle Şam'dan bağımsız ilişkiler geliştirememesi, kendi ordu ve polis teşkilatının bulunmaması, silah anlaşmaları ile doğalgaz ve petrol anlaşmaları imzalayamaması anlamına geliyor. Has, bu noktada Rusya'nın Suriyeli Kürtler için, Kuzey Irak'ta desteklediği Barzani yönetiminden farklı bir rol öngördüğüne dikkat çekiyor.

Has: Moskova'nın vizyonu Ankara'ya daha yakın



ABD'nin Türkiye sınırında kurulacağını ilan ettiği, YPG'lilerin de içinde yer alacağı sınır birliğinin bu nedenle Rusya'nın çıkarlarına da aykırı düştüğüne işaret eden Has, Moskova'nın Zeytin Dalı Harekatına verdiği desteğin arkasında da bu çıkar çatışmasının yattığını düşünüyor ve ekliyor: " Bu, Şam'dan bağımsız bir güvenlik biriminin kurulması anlamına gelir. Burada Moskova ve Washington arasında Kürtlere bakış konusunda bir ayrışma var. ABD'nin vizyonu daha geniş çapta bir siyasi entite oluşumu. Gerçekçi olmak gerekirse, bu ikilemde Ankara'ya daha yakın olan Moskova'nın vizyonu. Her ne kadar Ankara'nın tasavvuruyla örtüşmese de."