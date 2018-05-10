Türkiye ve Irak’tan DAEŞ’e ortak darbe!

Bağdat hükümetine DEAŞ'a yönelik politikalar konusunda danışmanlık yapan Hişam el Haşimi’nin Reuters haber ajansına anlattıkları dünyada gündem oldu. Terör örgütü DEAŞ'ın en önemli isimlerinden İsmail İthavi, Şubat ayında Türkiye’de yakalanarak Irak’a iade edildi.

Habere göre, Irak istihbaratı, örgütün elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin yardımcısı olduğu düşünülen teröristin telefonundaki Telegram isimli mesajlaşma uygulamasını kullanarak, DEAŞ'ın dört elemanını tuzağa düşürdü. Aralarında Fırat’ın doğusunda DEAŞ'ın en önemli isimlerinden olan Saddam Cemal de bulunuyor.

Bu operasyonla örgütün kullandığı banka hesaplarının ve gizli mesajlarının deşifre olduğunu vurgulayan Haşimi, İthavi ve Cemal’in şimdiye kadar ele geçirilen en önemli DEAŞ'lılar olduğunu söyledi.

