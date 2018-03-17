Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesi Ege açıklarında battı: 14 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'den Yunanistan'a doğru yola çıkan bir göçmen teknesi Ege açıklarında battı. Dördü çocuk olmak üzere en az 14 göçmen hayatını kaybetti.
Yunanistan polisinin yaptığı açıklamaya göre gece 20 kişiyi taşıyan tekne gece alabora oldu.
Polis, cansız bedenlere Eşek Adası yakınlarında ulaştı.
Ege Denizi'nde arama çalışmaları halen devam ediyor.
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