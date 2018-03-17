HABER

Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesi Ege açıklarında battı: 14 kişi hayatını kaybetti

17.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Türkiye'den Yunanistan'a doğru yola çıkan bir göçmen teknesi Ege açıklarında battı. Dördü çocuk olmak üzere en az 14 göçmen hayatını kaybetti.

Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesi Ege açıklarında battı: 14 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'den Yunanistan'a doğru yola çıkan bir göçmen teknesi Ege açıklarında battı. Dördü çocuk olmak üzere en az 14 göçmen hayatını kaybetti.

Yunanistan polisinin yaptığı açıklamaya göre gece 20 kişiyi taşıyan tekne gece alabora oldu.

Polis, cansız bedenlere Eşek Adası yakınlarında ulaştı.

Ege Denizi'nde arama çalışmaları halen devam ediyor.

Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
Bu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecekBu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!

Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor

Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor

Ahmedinejad İranlı Komutan'dan yardım istedi

Ahmedinejad İranlı Komutan'dan yardım istedi

Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi

Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi

Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı: 10 yaralı

Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı: 10 yaralı

PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.