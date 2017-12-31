Yeni Zelanda'da 2018 için coşkulu kutlama

Türkiye'de yeni yıla sayılı saatler kala Yeni Zelanda saat 14.00 itibariyle 2018'e ilk giren ülke oldu! Ülkede yeni yıl kutlamaları tüm ihtişamıyla göz dolduruyor. İşte Yeni Zelanda'daki dev yılbaşı kutlamasından ihtişamlı kareler ve Yeni Zelanda'nın ardından 2018 yılına ilk girecek ülkeler...