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Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2018 15:12 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da yaptığı konuşmada "Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk. PKK'nın belini kırdık. Ama karşımıza başka bir isimle çıktılar" dedi. Yıldırım, Suriye'de birçok ülkenin silahının internetten satıldığını söyledi.

Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk

Münih Güvenlik Konferansı'nda soruları yanıtlayan Yıldırım, "ABD, YPG/PYD ile işbirliği yaparak özellikle DEAŞ'ı yok etmek için bir faaliyet içine girdi. Esasen bilenler var, bilmeyenler var; YPG/PYD, Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubesidir, adıdır. Birbiriyle eşittir, aynı terör örgütüdür" diye konuştu.

'SURİYE'DE SAVAŞ YOK, TERÖRLE MÜCADELE VAR'

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, "Biz hiçbir ülkeyle savaşmıyoruz. Suriye'de bir savaş yok. Sadece terörle mücadele var. Bunu da sadece Türkiye yapmıyor, 62 koalisyon ülkesi yapıyor. Rusya, İran, Türkiye yapıyor. Biz NATO'nun bir parçasıyız, koalisyonun içindeyiz, hava desteği veriyoruz, NATO'da üslerimiz vasıtasıyla oradaki operasyonlara yardımcı oluyoruz. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Ha bir ülke bize düşmanlık yapar, savaş yapmaya da karar verirse onu da tabii karşılıksız bırakmayız, böyle bir şey istemeyiz ama" dedi.

'SİLAHLAR İNTERNET ÜZERİNDEN SATILIYOR'

Yıldırım, şunları söyledi: "Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk. PKK'nın belini kırdık. Ama karşımıza başka bir isimle çıktılar. Çıkarken de yalnız başına çıkmadılar. Maalesef ABD, Rusya ve başka ülkelerin silahlarını gayri meşru yollardan ya da doğrudan temin ederek insanlara karşı kullandılar. Siz biliyor musunuz, Suriye'de birçok ülkenin silahı internet üzerinden satılıyor ve terör örgütleri bunu satın alıyor. Bu nasıl terörle mücadeledir? Bunun cevabını birisi vermeli."

'DEAŞ MENSUBU 10 BİN TUTUKLU VAR'

Türkiye'deki tutuklular hakkında da bilgi veren Yıldırım, Yıldırım, "Şu anda Türk hapishanelerinde DEAŞ mensubu tutuklu sayısı 10 bin. Yuvarlayarak söylüyorum. 5 bin 800 yabancı savaşçıyı sınırlarımızdan sokmadık, geri gönderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa ülkelerinden geliyor. Bunun yanı sıra 4 bin şüphelinin girişini engelledik ve 56 bin 300 potansiyel DEAŞ'la ilişkili olabilecek olanlara sınırlarımızda giriş yasağı koyduk" dedi.

'YARGI SÜRECİNİ KISALTMAK İŞİMİZ'

Türkiye'deki gazeteci Deniz Yücel ve diğer davalarla ilgili de bilgi veren Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye bir hukuk devleti. Tıpkı Almanya gibi, ABD gibi. Kimsenin bir başka ülkenin hukuk devletini sorgulama hakkı yoktur. Almanya'da Türk vatandaşı 3063 tutuklu, hükümlü var. Niye bunlar içeride? Belli ki bir suçla suçlanıyorlar. Bizim istediğimiz, bunların davalarının görülmesi ve haklarında karar verilmesi. Bize düşen görev yargıyı rahat bırakmak ve kararını vermesini sağlamak. Burada süreçler ağır gidiyorsa süreçleri hızlandıracak yasal düzenlemeleri yapabiliriz. Bunu yapmak bizim işimiz. Parlamentoyu çalıştırmak, yargı süreçlerini kısaltmak bizim görevimiz."

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Suriye terör

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hemşerim hala masal anlatıyorsun Şehitlerimizin KATİLLERİ ile masaya oturacaksın 3 - 3,5 saat görüşeceksin sitratejik ortağımız diyeceksin yuh artık bu şehit ailelerine bu silahları verenlerle oturup konuştuk anlaştık,,, ya allah Aşkına Nasıl diyeceksiniz HİÇ mi vicdanınız yok. Utanmadan Osmanlı tokadını da şimdi kıvırıp pkk ye söyledik diyeceksiniz. Ya birakın bu falsoları düzeltmeyi. ABD sizi bayagı iyi kullanıyor. Şamda namaz ne durumda yetmedimi saflıgınız.Beyler bedeli Bizim Çocuklar Ödüyor. Ekonomik olarak da Ülke mahvoluyor yeter artık saf olmayın.
Ya hiç bir insan, bu kadar, birebir kopya olamaz. Konuşmalarda, nokta kadar bile fark yok.
Ve Osmanlı Tokadını vurdukça; teröristlerden çıktığı kadar ,içerdeki Bizans tohumlarından çıkıyor vıyaklama sesleri herbiri yarı meşrepten bizans artıkları ,kulp takma yarışına giriyorlar
TOKADI TERÖRÜSTLER YEDEDİ SES YANDAŞLARINDAN ÇIKIYO
Alamanyalı gazeteciyi niye bıraktırdın.Hani teröristdi?
40. yıla doğru gidiyoruz PKK nin kuruluşundan bu yana.ve her yıl her ay aynı sözler.belini kırdık , kacacak yer arıyorlar gibi yalanlar.PKK sur olayları sırasında 3 ayda 2050 tane türk askeri öldürdü.YPS sur ve cizre de şehir savaşlarında 2000 den fazla asker öldürdü.yani 3 aylık bir süreçte 4000 den fazla asker öldü ama hala biten PKK deniliyor.25 günde YPG tarafından öldürülen asker ve çete sayısı 938 son bir kaç gün dahil değil.hala biten PKK.yine 25 günde 28 tank ve 30 dan fazla askeri araç imha edildi.ama hala biten PKK.havuz medyasına servis edilen klasik yalanlar işte
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