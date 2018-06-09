YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn İsa’da 93. Tugay girişinde gerçekleşen patlamada 3’ü Kandil kadrosundan 8 örgüt mensubu öldü, 11 örgüt mensubu yaralandı.
Ölenlerden birinin YPG’nin sözde batı cephesi komutanı Şivan Feraşin isimli Kandil kökenli örgüt mensubu olduğu ve Res al Ayn’a sessiz sedasız gömüldüğü tespit edildi. Diğer Kandil’den olan 2 örgüt mensubunun cesetlerinin ise hala Ayn İsa’da hastane morgunda tutulduğu öğrenildi.
İHA
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