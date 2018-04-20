Yunanistan kamuoyunda 'Türkiye'de erken seçim kriz getirir mi' tartışması

Yunanistan'da radyo ve televizyon kanallarının haber ve analiz programlarına, gazete manşetlerine son günlerde neredeyse her gün Türk-Yunan ilişkilerinden kaynaklanan kaygı ve endişeler hakim olmaya başladı.

Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir gün sonra Yunanistan'a firar eden 8 Türk askerinin iade edilmemesi ve hukuki sürecin hala devam etmesi, 2 Yunan askerinin Meriç sınırında Türk devriyeleri tarafından yakalanarak tutuklanması, 3 Yunan gencinin kendi insiyatifleriyle ıssız bir adaya Yunan bayrağı dikmesi, Rum yönetiminin Kıbrıs'ın kuzeyinde yürüttüğü sondaj çalışmalarına Türkiye'den gelen engellemeler gibi konular zaten gündemde geniş yer buluyordu.

Buna şimdi Türkiye'de erken seçim ilanının Yunanistan için ne anlam ifade ettiği tartışmaları eklendi.

'Türkiye seçim öncesi kriz yaratır' diyenler

Tartışmanın bir yanında Türkiye'de yapılacak 24 Haziran seçimlerine kadar Türkiye'nin Ege'de büyük bir kriz yaratabileceği ve Yunanistan'ın buna hazır olması gerektiği gibi görüşler var.

Gerçi daha "serinkanlı" düşünen kesimler Türkiye'nin Ege'de savaş çıkarmaya niyeti olmadığını, buna ihtiyacı olmadığını dile getirerek kamuoyunu yatıştırmaya çalışıyorlar ama kriz bekleyenlerin sesi tartışmaya daha çok damgasını vuruyor.