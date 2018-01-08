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Yunanistan mahkemesinden son dakika darbeci askerler kararı!

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 12:35 | Son Güncelleme 49 dakika önce

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebiyle ilgili yeni bir karar aldı.

Yunanistan mahkemesinden son dakika darbeci askerler kararı!

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.

DAVA SÜRECİ

Atina yönetimi geçtiğimiz hafta sonunda İkinci Dereceli İltica Komisyonu'nun 8 firariden biri olan Süleyman Özkaynakçı’ya siyasi sığınma hakkı tanımasına ve serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

Yunan hükümeti, iltica komisyonunun ilk aşamada kararını dondurmasını, ikinci aşamada da iptal etmesini talep etmişti.

Talebe gerekçe olarak Türk-Yunan ilşkilerinin tehlikeye atılacağı gösterilmişti.

Sığınma hakkı ve serbest bırakılma kararının iptali için yapılan itirazin ise 15 Şubat'ta görüşüleceği açıklandı.

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atina mahkeme Yunanistan iltica darbeci asker Süleyman Özkaynakçı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne bekliyosunuz Pkk ya egitim veren Yunanistandan?Çözüm açık ama yapacak adam lazım....
yunandan post bile olmaz . insan denmez onlara
BUNUN ADI....HOŞAF SOĞUTMADIR..KESİNLİKLE VERMEZLER..
EGE ADALARIMIZA KARŞILIK MI?
iliskiler kötülesmesin mis demek ki daha cökecekleri cok ada var
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