Zeytin Dalı Harekâtı için Suriye’deki aktörler ne diyor?

AFP

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine yönelik başlattığı askeri harekât ikinci gününü tamamladı. Hava operasyonları ve kara birliklerinin yanı sıra Türkiye'nin Suriye'de desteklediği muhalif güçlerin katılımıyla devam eden harekât için Suriye'de askeri varlığı bulunan ülkelerden 'itidal' çağrıları yapılıyor.

ABD▼Rusya▼ İran▼Suriye hükümeti▼ GettyABD: Türkiye'nin kaygıları meşru, itidalli davranılmalıABD Savunma Bakanı Jim Mattis de operasyon öncesinde Türkiye'nin kendilerine haber verdiğini açıkladı. Mattis, önümüzdeki döneme ilişkin Türkiye ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bir çıkış yolu bulacağız" dedi.

Asya turu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, "Türkiye toprakları içerisinde silahlı direniş yaşanan tek NATO üyesi ve bu nedenle de meşru güvenlik kaygıları var" dedi. Mattis, Türkiye'nin ABD'yi operasyon konusunda bilgilendirirken samimi davrandığını ifade etti.

Mattis, ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyonun Washington ayağının Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü de belirtti.