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Zeytin Dalı Harekâtı için Suriye’deki aktörler ne diyor?

22.01.2018 01:14 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hava operasyonları ve kara birliklerinin yanı sıra Türkiye'nin Suriye'de desteklediği muhalif güçlerin katılımıyla devam eden Afrin harekâti için Suriye'de askeri varlığı bulunan ülkelerden 'itidal' çağrıları yapılıyor.

AFP

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine yönelik başlattığı askeri harekât ikinci gününü tamamladı. Hava operasyonları ve kara birliklerinin yanı sıra Türkiye'nin Suriye'de desteklediği muhalif güçlerin katılımıyla devam eden harekât için Suriye'de askeri varlığı bulunan ülkelerden 'itidal' çağrıları yapılıyor.

ABDRusyaİranSuriye hükümeti▼ GettyABD: Türkiye'nin kaygıları meşru, itidalli davranılmalıABD Savunma Bakanı Jim Mattis de operasyon öncesinde Türkiye'nin kendilerine haber verdiğini açıkladı. Mattis, önümüzdeki döneme ilişkin Türkiye ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bir çıkış yolu bulacağız" dedi.

Asya turu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, "Türkiye toprakları içerisinde silahlı direniş yaşanan tek NATO üyesi ve bu nedenle de meşru güvenlik kaygıları var" dedi. Mattis, Türkiye'nin ABD'yi operasyon konusunda bilgilendirirken samimi davrandığını ifade etti.

Mattis, ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyonun Washington ayağının Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü de belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert de Türkiye'nin 'meşru sınır güvenliği kaygılarına' vurgu yaparak "Türkiye'ye askeri operasyonlarda itidalli davranmaya çağırıyoruz ve sivil kayıpların önüne geçilebilmesi adına operasyonların kapsamının ve süresinin sınırlı tutulması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

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GettyRusya: ABD'nin tek taraflı adımları Türkiye'yi çıldırttıTürkiye'nin Afrin harekâtı başlamadan önce bölgede askeri varlığı bulunan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'yı bu noktaya getiren şeyin ABD'nin dış politikası olduğunu savundu.

Kommersant gazetesine konuşan Lavrov, "ABD'nin Suriye'de attığı tek taraflı adımlar, Türkiye'yi çıldırttı" dedi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasından yaklaşık bir hafta önce, ABD'den yapılan açıklamalarda Suriye'nin kuzeyinde, ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile 30 bin kişilik bir 'Sınır Güvenlik Gücü' oluşturulması yönünde bir planın varlığından bahsedilmişti.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde neler yaşandı?5 soruda Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı HarekatıZeytin Dalı Harekatı: Türkiye'yi Afrin'de ne bekliyor?Analiz: Afrin terörizmle mücadelede stratejik önemdeAnaliz: Zeytin Dalı'nın vadetmediği barışGetty İran: Ankara Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeliSuriye'de Rusya ile birlikte hareket eden İran'ın Dışişleri Bakanlığı ise Moskova'dan daha sert bir tavır takınarak, Türkiye'nin Afrin operasyonunu bir an önce durdurması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Kasımi, "Ankara'yı Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Kasımi, Tahran'ın Afrin'deki gelişmeleri 'endişeyle takip ettiğini de' ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Suriye'deki krizin en önemli nedenleri arasında ABD ve bölgedeki bazı aşırı hırslı ülkelerin sorumsuz ve provokatif davranışları olduğuna inanıyoruz" dedi.

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GettySuriye hükümeti: Türkiye'nin gösterdiği saldırganlık yeni değilSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Türkiye'nin Afrin'de göstermiş olduğu saldırganlık, Suriye krizinin patlak vermesinden bu yana Türk hükümetinin izlediği teröristleri destekleme politikasından ayrı düşünülemez" dedi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, Esad'ın Afrin harekâtı için "Türkiye'nin tavrı yeni bir tutum değil" dediğini aktardı.Zeytin Dalı Harekâtı için Suriye'deki aktörler ne diyor?

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