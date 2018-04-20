15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM'ye geldi.

HANGİ ŞEHİLRLERDE YENİ ÜNİVERSİTE KURULACAK?



Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri adlarıyla 13 yeni üniversite kuruluyor. Bu üniversitelere yönelik kadrolar ihdas ediliyor.

İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna Üniversiteleri adıyla iki vakıf üniversitesi kuruluyor. Bazı üniversitelerin isimleri değiştiriliyor.

BÖLÜNECEK ÜNİVERSİTELER



İstanbul, Gazi, Selçuk, Dumlupınar, İnönü, Sakarya, Mersin, Erciyes, Karadeniz Teknik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversiteleri de bölünecek.

Bu üniversitelerden ayrılacak bazı fakültelere eklenecek başka fakültelerle 10 yeni üniversite daha ihdas edilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İnönü Üniversitesi’nin öğrencilerinin ikiye bölünerek Turgut Özal Üniversite’sinin kurulacağını kaydetmişti. Erdoğan, 'Adını anmak istemiyorum' diyerek İnönü demek yerine 'mevcut üniversite' demeyi tercih etmişti.