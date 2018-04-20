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15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Hükümet 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis'e sundu. Tasarı ile İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi bölünecek.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM'ye geldi.

HANGİ ŞEHİLRLERDE YENİ ÜNİVERSİTE KURULACAK?

Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri adlarıyla 13 yeni üniversite kuruluyor. Bu üniversitelere yönelik kadrolar ihdas ediliyor.

İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna Üniversiteleri adıyla iki vakıf üniversitesi kuruluyor. Bazı üniversitelerin isimleri değiştiriliyor.

BÖLÜNECEK ÜNİVERSİTELER

İstanbul, Gazi, Selçuk, Dumlupınar, İnönü, Sakarya, Mersin, Erciyes, Karadeniz Teknik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversiteleri de bölünecek.

Bu üniversitelerden ayrılacak bazı fakültelere eklenecek başka fakültelerle 10 yeni üniversite daha ihdas edilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İnönü Üniversitesi’nin öğrencilerinin ikiye bölünerek Turgut Özal Üniversite’sinin kurulacağını kaydetmişti. Erdoğan, 'Adını anmak istemiyorum' diyerek İnönü demek yerine 'mevcut üniversite' demeyi tercih etmişti.

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
her ile ünuverste yaptırsan nolcak.. iş olmadıktan sonra.. ülkede ünüversite mezunları işsiz ordusu var...
cahilsiniz ünv bacasız fabrikadır.
@8477 ÜNİVERSİTE VAR İŞ YOK.NE ANLADIKBU İŞTEN
insanlar cahil kalsın o zaman
valla artık saçmalık oldu
sanki var olan üniversiteler de okuyanlar hemen iş buluyor ya açın bakalım
Önce üniversite mezunu işsizleri düşünün. Durmadan üniversite aç aç nereye kadar üniversiteyi kazandım diye derin bir oh dört yılın sonrası hayatının bunalımı
Biz birleşsin diyoruz onlar olanı da bölüyor, ayrıca nedir bu İnönü düşmanlığı?
adını anmak istemediğin adam kurtuluş savaşı gazisi. SEN KİMSİN? senin adını millet anmak istemeyecek.
üniversitelerin çoğalmasıyla eğitim kalitesi bayağı düştü, şuan mezun olupta iş bulamayan yüzbinlerce üniversite mezunu var, piyasada ara eleman kalmadı,
Yeni üniversite dedikleri mevcutu bölüp isim vermekten ibaretse olmamış beyler. İsmet İnönünün adını anmak istemiyormuş, Ülkeyi 3-5 kuruşa satmadığı için mi?
SEÇİM RÜŞVETLERİ...BAKKAL DÜKKANI AÇAR GİBİ ÜNİVERSİTE AÇIYORLAR.ONDAN SONRA EĞİTİM NEDEN BÖYLE,OKUMUŞ İŞSİZ NEDEN ÇOK FALAN,SUÇLA DUR...
birşeyide beğenin bee illa batı diyorsanız yallah güle güle
Lütfen, üniversite mezunu olmayan yorum yapmasın.
ÜLKEDE ÇALIŞACAK FABRİKA KALMADI AMA ÜNİVERSİTE ENFLASYONU HAT SAFHADA
Herif giremediği yere düşman gibi davranıyor, kuyruk acısı böylemi olmalı
yapilacak olan 15 universitenin her birinde ortalama 1000 ogrenci olsa toplam 15000 ogrenci yapar. Bunun 10 kisisi devlete atama olsa... ozel sektore 14990 kisi gide bilir tabiki ozeldede is bula bilirlerse :)
İnönü’ye kurban olun siz kadir kıymet bilmezler ! Atatürh?&p???\?q'?H?X??Z?[\?,H?]H?]H?]\?[YY[?^??H0?1'???[\??^?\?
ALPARSLAN TÜRKEŞ ÜNİVERSİTESİ OLSUN
sizin eğer menfaatiniz yoksa yaralı parmağa bile işemezsiniz kesin biryandaşı rektör yapacaktırsınız
üniversite sayısının artması bir şeyleri değiştirmiyor içini doldurmak gerek Herkes üniversite mezunu olduğunda ne olacak kalfa yok çırak yok okumak isteyen çocukları en iyi şekilde nitelikli olarak yetiştirin okumak istemeyeni zorla okutmaya çalışmak maddi ve zaman kaybı
Bölmediğiniz bir o kalmıştı
bırakın istanbula yatırım yapmayı anadoluya yönelin biraz
hz ömerin bir anısı müslüman olmadan önce puta taparmış helvadan put yaparmış sonra onu yermiş??!Z?1,[?H?[q'?[?H??\?Zqg?0휛?Z?[1,[
neden böyle yaptigin belli.isin gücün bölmek.ulke senin sayende karşıt kesimler oluştu.
Bilim üretilemiyen üniversiteler, liseden öteye geçemiyor. Üniversitelerde bilim üretilememenin en büyük nedeni ise işin ehlinde olmaması. Liyakat esaslı üniversiteler Türkiye' nin geleceğini inşaa eder. Fakat, şimdi işsizler ordusu üretiyor.
Eğitimde kalitesizliği ve beceriksizliklerini yeni üniversiteler açarak kapatmak ve MİLİTAN YETİŞTİRMEK AMAÇLI HAREKET BUNLAR.
abi sokak balarında bile büfe gibi her yerde üniversite var.ama hala dışa bağımlı teknoloji.bir yerde bişeyler var ama nedir ki
TIP,MÜHENDİSLİK,HUKUK FAKÜLTELERİ HARİCİ BÖLÜMLER AÇILMASIN ÇÜNKÜ KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KALİFİYE ELEMAN NİTELİKLİ ELEMAN SIKINTISI AÇIĞI VAR YÜZBİNLERCE ÖĞRETMEN FAZLALIĞI VAR VE YÜZBİNLERCE ÖĞRETMEN İŞSİZ TIP , MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNE ÇOK İHTİYAÇ VAR TÜRKİYEDE HAKİM SAYISI AZ ÇOK BÜYÜK HAKİM AÇIĞI VAR DOKTOR VE HAKİMLERİN SAYISI AZ AÇIKTA ÇOK OLUNCA ŞIMARIYORLAR HALKA TEPEDEN BAKMAYA BAŞLIYORLAR KENDİLERİNİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI ZANNETMEYE BAŞLIYORLAR YERLERİNİ DOLDURULAMAZ ZANNEDİYORLAR ALDIKLARI 10-15 MİLYAR MAAŞI BİLE KENDİLERİNE AZ GÖRMEYE BAŞLIYORLAR
@apol06 Yazdıkların kısmen doğru..Nitelikli üniversite Temel bilimlerle olur..Temel bilimlere önem vermeyen hiç bir ülke araştırma geliştirme,ne icat ve buluşlar yapamaz .Bilimde gelişemez,dünya bilimine katkı yapamaz..temel bilimleri gelişmemiş ülkeler hurafelerin,yanlış din bilgilerinin esiri olurlar ve ortaçağ karanlığına gömülürler.
diyarbakıra 2. üni yok mu
bu yorumları görüyorumda daha çok iş var diyorum ünüversteye karşı ünüverste mezunları :))
1-) Üniversiteler bilim ve teknoloji üretsin, nitelikli eğitim versin diye kurulmuyor, kuruldukları küçük şehir ve kasabalarda sıcak para dolaştırma aygıtı olarak düşünülüyor ve böylece o kasabalarda yaşayan minibüsçü, ev sahibi, esnaflarda parasal döngü oluşuyor, küçük kasaba insanları taşeronlara oradan da devlete işçi yapılıyor böylece oy garanti ediliyor yoksa bilimmiş, mezun olan iş bulamazmış kimin umurunda. Mesela Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'a ismi üniversite olan kurumlar kurmuşsunuz gidip bakın, buralar hacı ağanın çiftliğinden öte bir yer değildir.
Kurtuluş savaşı batı cephesi komutanı İsmet İnönüyü rahmetle anıyoruz , Atatürk ten sonra bu ülkenin bağımsızlığına kavuşmasında çok büyük etkisi olan büyük komutan ve devlet adamıdır
Atanamayip intar eden ogretmenler issiz gezip is bulamayipm intar eden lisans mezunlarina once is bulsunlar.... 1970 lerdeki moldavya ukrayna gurcustina donuyok lisans mezunu ice yaramaz adam kitleleri sonra bes para etmeyen uviversiteler
diyarbakır gibi kente niye kurulmuyor birbuçuk milyon nüfuslu kent??
Yanlış yanlış yanlış..!!!!!ilk öğretimi,orta öğretimi,Akademik öğretimi de kurumları da mahvettiniz..Sizler vatan hainisiniz..Eğitim sistemimizi mahvettiniz.
3-) vurma peşindeki çakal köy kurnazı bu kasaba halkı için üniversite değil paranın akışının kesilmemesi önemlidir bu nedenle silme iktidara oy verirler. Eğer olurda iktidar değişirse bilirler ki bu tabela üniversitelerinin hepsi kapatılacak ve cazibe merkezi olan doğudaki Erzurum, Trabzon, Van, Kayseri gibi illere toplanacaktır. Bunu bildikleri için inatla kinle, ısrarla iktidara oy vermeye devam ederler. Önümüzdeki seçimde de oyları düşecek olmakla birlikte yine bu küçük kasaba ve kentlerin siyasi tercihleri bellidir.
Kin ve Nefret Beslen Bir Cumhurbaşkanı ve Onun Seçmenleri Nazi Almayası Gibisiniz Aynı Oldu Olucak Size Karşı Olan Görüşteki İnsanları Gaz Odalarına Atında Sizde Kurtulun Bizde...
üniversitenin çok olması üniversiteli işsiz sayısını artırır.çok üniversite yerine kaliteli eğitim ve ülkenin ihtiyacı olan bölümlerin açılması çok daha faydalı olur.Yoksa üniversite mezunu ama alanında iş bulamamış, başka alanlarda çalışmak zorunda kalan mutsuz bireylerin oluşmasına engel olunamaz.Sonucunda da ne ülkede kalkınma ne de halkın refah seviyesinde yükselme olamaz......
Ortalama bir üniversitede 5000 e yakın hoca çalışır ama şu anki düzene göre bunun hiç bir anlamı yok çünkü üniversiteler liseden farksız hatta daha kötü torpil yuvaları.Milli eğitim bakanlığı yıllardır 1 kere bile çocukları daha iyi eğitebilmesi için bir proje geliştirmemiştir.Çocukları leş gibi eğitip en sondaki sınavı değiştirip duruyorlar. Kerametin en sondaki sınavda olduğunu sanıyorlar yada bilinçli bir şekilde bu sisteme müdahale etmiyorlar. Çocuğun kendini koruması, düşünme becerisinin geliştirilmesi, cinsel eğitim vs Düşünemeyen çocuklara bilgi pompalıyorlar yıllardır belkide 30 yıldır
Bu ülkeyi yöneten düşünceye BAK.......... YAZIKLAR OLSUN..
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