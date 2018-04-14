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AÖF sınav giriş belgesi: Açık Öğretim Bahar Dönemi vize sınavı (AÖF sınav soruları ne zaman yayınlanacak?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. 14-15 Nisan günlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Ünivertesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavı bugün başladı. Sabah ve öğleden sonra yapılacak AÖF sınavı için giriş belgesi çıkartmak gerekiyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl temin edilir? AÖF sınava giriş için gerekli belgeler nelerdir? AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte 2018 AÖF bahar dönemi vize sınavı detayları...

AÖF sınav giriş belgesi: Açık Öğretim Bahar Dönemi vize sınavı (AÖF sınav soruları ne zaman yayınlanacak?)

AÖF bahar dönemi vize sınavı bu sabah başladı. Açık Öğretim Üniversitesi vize sınavları, 14-15 Nisan günlerinde sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumda yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır. AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. Açık öğretim öğrencileri, vize sınavına girmek için AÖF sınav giriş belgesi çıkartmak zorundalar. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl temin edilir? Sınava giriş için gerekli belgeler nelerdir? AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanıyor?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF vize sınavı bu hafta sonu yapılacak. 14 Nisan Cumartesi ve 15 Nisan Pazar günü yapılacak Bahar dönemi vize sınavı için öğrencilerin, AÖF sınav giriş belgesi çıkarması gerekiyor. AÖF sınav giriş belgesi için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.

AÖF sınav giriş belgesi almak için tıklayınız

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

GEÇERSİZ BELGELER

Öğrenci Kimlik Kartı
Sürücü Belgesi (Ehliyet)
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı

Sınav Süresi ve Sınav Oturumları

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

AÖF SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Açık öğretim öğrencileri, bugün ve yarın (14-15 Nisan), bahar dönemi vize sınavına gireceklar. Bu sabah başlayan AÖF sınavları, sabah ve öğleden sonra yapılacak sınavlardan AÖF soru ve cevaplarının yayınlanması beklenecek. Böylece öğrenciler, sonuçların açıklanması öncesi, sınavda neler yaptıklarını görmek istiyor. Peki AÖF sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak. AÖF sınav soru ve cevapları genellikle pazar günü yapılan son sınav sonrasında yayınlanabiliyor. Aşağıdaki linkten AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı kontrol edebilirsiniz.

AÖF sınav soru ve cevapları için tıklayınız

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