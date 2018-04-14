AÖF sınav giriş belgesi: Açık Öğretim Bahar Dönemi vize sınavı (AÖF sınav soruları ne zaman yayınlanacak?)

AÖF bahar dönemi vize sınavı bu sabah başladı. Açık Öğretim Üniversitesi vize sınavları, 14-15 Nisan günlerinde sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumda yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır. AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. Açık öğretim öğrencileri, vize sınavına girmek için AÖF sınav giriş belgesi çıkartmak zorundalar. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl temin edilir? Sınava giriş için gerekli belgeler nelerdir? AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanıyor?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF vize sınavı bu hafta sonu yapılacak. 14 Nisan Cumartesi ve 15 Nisan Pazar günü yapılacak Bahar dönemi vize sınavı için öğrencilerin, AÖF sınav giriş belgesi çıkarması gerekiyor. AÖF sınav giriş belgesi için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.

AÖF sınav giriş belgesi almak için tıklayınız

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi