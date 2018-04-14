AÖF sınav giriş belgesi: Açık Öğretim Bahar Dönemi vize sınavı (AÖF sınav soruları ne zaman yayınlanacak?)

AÖF bahar dönemi vize sınavı bu sabah başladı. Açık Öğretim Üniversitesi vize sınavları, 14-15 Nisan günlerinde sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumda yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır. AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. Açık öğretim öğrencileri, vize sınavına girmek için AÖF sınav giriş belgesi çıkartmak zorundalar. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl temin edilir? Sınava giriş için gerekli belgeler nelerdir? AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanıyor?
AÖF vize sınavı bu hafta sonu yapılacak. 14 Nisan Cumartesi ve 15 Nisan Pazar günü yapılacak Bahar dönemi vize sınavı için öğrencilerin, AÖF sınav giriş belgesi çıkarması gerekiyor. AÖF sınav giriş belgesi için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.
AÖF sınav giriş belgesi almak için tıklayınız
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
GEÇERSİZ BELGELER
Öğrenci Kimlik Kartı
Sürücü Belgesi (Ehliyet)
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı
Sınav Süresi ve Sınav Oturumları
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.
Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.
Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.
Açık öğretim öğrencileri, bugün ve yarın (14-15 Nisan), bahar dönemi vize sınavına gireceklar. Bu sabah başlayan AÖF sınavları, sabah ve öğleden sonra yapılacak sınavlardan AÖF soru ve cevaplarının yayınlanması beklenecek. Böylece öğrenciler, sonuçların açıklanması öncesi, sınavda neler yaptıklarını görmek istiyor. Peki AÖF sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak. AÖF sınav soru ve cevapları genellikle pazar günü yapılan son sınav sonrasında yayınlanabiliyor. Aşağıdaki linkten AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı kontrol edebilirsiniz.
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