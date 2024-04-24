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  4. '100 lira için vurulacaktık' Beyoğlu'nda tıraş ücreti kavga çıkardı... Gidip silahla geri geldi! Kurşun yağdırdı

'100 lira için vurulacaktık' Beyoğlu'nda tıraş ücreti kavga çıkardı... Gidip silahla geri geldi! Kurşun yağdırdı

24.04.2024 10:58
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İstanbul Beyoğlu’nda, 150 lira olan saç tıraşı parasını fazla bulan müşteri iş yerine kurşun yağdırdı. Saç-sakal tıraşı olan şahsın ücretin 150 TL olduğunu öğrenmesi üzerine indirim istediği, berberin 120 TL olabileceğini söylediği, bunun üzerine şahsın 100 TL verdiği ve tartışmanın böyle çıktığı aktarıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Berber "100 lira için vurulacaktık" dedi.

'100 lira için vurulacaktık' Beyoğlu'nda tıraş ücreti kavga çıkardı... Gidip silahla geri geldi! Kurşun yağdırdı

Olay, 5 Nisan Cuma günü, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti. Saç-sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sordu. Berber Hikmet Zengin'in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi. Bunun üzerine berber de "120 lira olur" dedi. Müşteri Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı berbere verdi. Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine dükkanın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra Mustafa D., berber dükkanından ayrılarak uzaklaştı. Bir süre sonra berbere gelen Mustafa D., iş yerine kurşun yağdırdı.

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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Mustafa D., İstiklal Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SALDIRI ANLARI KAMERADA

Berbere yapılan silahlı saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, berber ile müşteri tartıştıktan sonra dışarı çıkıyorlar. Müşteri daha sonra silahını alarak iş yerine ateş açıyor.

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"GİTTİ, SİLAH ALDI GELDİ"

Berber Hikmet Zengin "Mustafa geldi. Saç sakal tıraşı oldu. Daha sonra tıraş ne kadar diye sordu. 150 lira deyince indirim istedi ben de 120 lira olur dedim. Bana cebinden 100 lira para çıkardı. "20 lirayı da 2 saat sonra veririm" dedi. Ben de "2 saat sonra paranın tamamını verirsin" dedim. Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. "Seni vururum, öldürüm" dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok" dedi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu tıraş
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