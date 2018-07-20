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AÖF üç ders sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF üç ders sınav giriş belgesi - sınav giriş yerleri

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.07.2018 21:21 | Son Güncelleme

AÖF üç ders sınavı saat kaçta başlayacak? Açıköğretim öğrencileri için çok önemli gün geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yarın mezuniyet için 3 ders sınavına girecekler. Sınava girişte gerekli olan AÖF üç ders sınavı giriş belgesini haberimizden temin edebilirsiniz. Peki AÖF üç ders sınavı saat kaçta başlayacak? Sınava girişte gerekli belgeler nelerdir? AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

AÖF üç ders sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF üç ders sınav giriş belgesi - sınav giriş yerleri

AÖF üç ders sınavı yarın yapılacak. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yarın mezuniyet için üç ders sınavına girecekler. Öğrenciler, sınava girişte gerekli olan giriş belgesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki AÖF üç ders sınavı saat kaçta başlayacak? Sınava girişte gerekli belgeler nelerdir? AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SAAT KAÇTA?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ

Anadolu Üniversitesi AÖF

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır. AÖF üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde “Öğrenci Otomasyonu” sayfasında T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile sayfalarına giriş yapmaları, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebiliyorlardı. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler, Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

SINAV GİRİŞ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

  1. OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi,

  2. Özel kimlik belgesi

Nüfus Cüzdanı
Süresi geçerli Pasaport
Nüfus Cüzdanı kayıp ise Nüfus Müdürlüklerinden alınabilen geçici kimlik belgesi
Askerde olan öğrencilerin birliklerinden almış oldukları belge
Açık cezaevindeki öğrencilerin Cezaevi Müdürlüklerinden almış oldukları belge
Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

Bu belgeler dışında; Ehliyet, Kurum kimlikleri, Öğrenci kimlikleri, İkametgâh belgesi gibi belgelerle sınavlara girilemez!!!

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