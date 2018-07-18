Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; a) %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere, b) %5’i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere ayrılır.

3 Haziran'da MEB tarafından yapılan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, 18 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. Bursluluk sınavı sonuçlarını aşağıdaki verdiğimiz internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. MEB tarafından 3 Haziran'da yapılan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için açıklanma vakti geldi. Heyecanla bekleyen adaylar, bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak merak ediyorlar. MEB bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve İOKBS detaylar haberimizde.

(2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının

başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2016 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARLARI